Una modelo de OnlyFans revela su encuentro con Cristiano Ronaldo: "Fui a su casa y..."

Cristiano Ronaldo tuvo una emotiva aparición en la ceremonia del sorteo de la UEFA Champions League 2024/25 que tuvo lugar en Mónaco el jueves pasado. Aunque ya no defiende los colores de ningún equipo europeo, CR7 fue invitado para recibir una distinción como el máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones y brindó algunas palabras para todos los presentes.

Ahora bien, en las últimas horas el nombre del portugués volvió a escena por una revelación de una modelo de OnlyFans llamada Alyson Eckmann. Si bien ahora triunfa en la plataforma azul, esta celebridad estadounidense cuenta con más de 287 mil seguidores en Instagram y tiene un pasado como presentadora en España, etapa en la que habría conocido a Cristiano Ronaldo.

ver también Cristiano Ronaldo se burló de Pelé por su cantidad de goles: "Hay una diferencia"

El día que Cristiano Ronaldo invitó a su casa de Madrid a Alyson Eckmann

Días atrás, Alyson dio una entrevista para el programa ‘Socialité’, de Telecinco, en la que reveló un encuentro que tuvo con CR7 en 2014. “Presenté el perfume nuevo global de Cristiano Ronaldo, porque necesitaban a alguien que hablara inglés. Es un hombre supersimpático, gracioso. Él sí que es guay. Ronaldo es un tío muy guay y respetuoso“, comenzó contando.

Sin embargo, eso no quedó allí, ya que Eckmann también sostuvo que fue invitada por el actual atacante de Al-Nassr a su domicilio después del evento en el que hizo de presentadora.

Alyson Eckmann también es conocida por haber ganado GH VIP 2017

“Estaba con mi amiga española y en la fiesta de después, él me dijo que me fuera a su casa a tomar algo, pero le dije que cuando me cansase que me mandase a mi casa con mi chofer, a lo que él accedió y fui a su casa, tomamos algo y me fui, solo tengo palabras espectaculares hacia él“, aseguró la modelo.

Publicidad

Publicidad

Cabe mencionar que Cristiano no conoció su actual pareja –Georgina Rodríguez– hasta 2016, por lo que estos hechos fueron previos a formar una familia con la modelo de 30 años nacida en Buenos Aires.

ver también Cristiano Ronaldo eligió entre el box y la UFC y sorprendió con su respuesta

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?