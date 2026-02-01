Real Madrid recibe a Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Desde las 7:00 hs (CMDX) de este domingo, la Casa Blanca se mide con los Franjirrojos en el marco de la Jornada 22 de LaLiga de España 2025-26 y al local solo le sirve ganar.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen de sufrir una dura derrota en Champions League y tienen la obligación de recuperarse en el campenato doméstico para no poderle pisada a Barcelona, líder de LaLiga que sacó cuatro puntos de ventaja luego de su triunfo ante Elche.

La alineación CONFIRMADA de Real Madrid

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Raúl Asencio

Dean Huijsen

Eduardo Camavinga

Arda Güller

Aurélien Tchouaméni

Franco Mastantuono

Jude Bellingham

Vinicius

Kylian Mbappé

Alineación de Real Madrid (@realmadrid)

Alineación confirmada de Rayo Vallecano

Batalla

Andrei

Chavarría

Lejeune

Ciss

Akhomach

Gumbau

Álvaro

De Frutos

N. Mendy

Isi

Tabla de posiciones de LaLiga antes del partido de Real Madrid