LaLiga

Con Mbappé: las alineaciones de Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26

El Merengue necesita volver a la senda del triunfo luego de su dura derrota ante Benfica para no perderle pisada a Barcelona en la tabla de posiciones.

Por Leandro Barraza

Kylian Mbappé será titular en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
© GETTY IMAGESKylian Mbappé será titular en Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Real Madrid recibe a Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Desde las 7:00 hs (CMDX) de este domingo, la Casa Blanca se mide con los Franjirrojos en el marco de la Jornada 22 de LaLiga de España 2025-26 y al local solo le sirve ganar.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen de sufrir una dura derrota en Champions League y tienen la obligación de recuperarse en el campenato doméstico para no poderle pisada a Barcelona, líder de LaLiga que sacó cuatro puntos de ventaja luego de su triunfo ante Elche.

La alineación CONFIRMADA de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Raúl Asencio
  • Dean Huijsen
  • Eduardo Camavinga
  • Arda Güller
  • Aurélien Tchouaméni
  • Franco Mastantuono
  • Jude Bellingham
  • Vinicius
  • Kylian Mbappé
Alineación de Real Madrid (@realmadrid)

Alineación confirmada de Rayo Vallecano

  • Batalla
  • Andrei
  • Chavarría
  • Lejeune
  • Ciss
  • Akhomach
  • Gumbau
  • Álvaro
  • De Frutos
  • N. Mendy
  • Isi

Tabla de posiciones de LaLiga antes del partido de Real Madrid

leandro barraza
Leandro Barraza
