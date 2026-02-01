Real Madrid recibe a Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Desde las 7:00 hs (CMDX) de este domingo, la Casa Blanca se mide con los Franjirrojos en el marco de la Jornada 22 de LaLiga de España 2025-26 y al local solo le sirve ganar.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen de sufrir una dura derrota en Champions League y tienen la obligación de recuperarse en el campenato doméstico para no poderle pisada a Barcelona, líder de LaLiga que sacó cuatro puntos de ventaja luego de su triunfo ante Elche.
La alineación CONFIRMADA de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Eduardo Camavinga
- Arda Güller
- Aurélien Tchouaméni
- Franco Mastantuono
- Jude Bellingham
- Vinicius
- Kylian Mbappé
Alineación de Real Madrid (@realmadrid)
Alineación confirmada de Rayo Vallecano
- Batalla
- Andrei
- Chavarría
- Lejeune
- Ciss
- Akhomach
- Gumbau
- Álvaro
- De Frutos
- N. Mendy
- Isi