Las alineaciones de Rayo Vallecano vs. Real Madrid por la Jornada 12 de LaLiga 2025-26

Los Merengues quieren seguir a paso firme en la liga española y buscarán un triunfo en su visita a Rayo Vallecano para mantener el primer lugar con una buena ventaja.

Por Ramiro Canessa

Rayo Vallecano vs. Real Madrid por LaLiga.
El Real Madrid quiere recuperarse rápidamente del golpe que sufrió durante la semana en la UEFA Champions League, luego de ser superados y caer ante el Liverpool por 1-0 en Anfield, lo que significó perder su invicto en el certamen internacional.

Los dirigidos por Xabi Alonso saben que deben mejorar en varios aspectos del juego y hoy tendrán una buena oportunidad frente al Rayo Vallecano, por una nueva jornada de la Liga Española.

El encuentro se jugará en condición de visitante desde las 9:15 hs de la CDMX, y será una prueba importante para los merengues, que buscarán volver a la victoria para seguir dominando la tabla. Hasta el momento, el Real Madrid se mantiene como líder en soledad con 10 triunfos y un empate, ventaja que le permitió despegarse del resto tras 11 jornadas disputadas.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega con la ilusión de dar el batacazo ante el mejor equipo del torneo. Los dirigidos por Íñigo Pérez han tenido una campaña irregular, con cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, pero saben que ante su gente pueden complicar a cualquiera.

Alineación del Rayo Vallecano

  • Augusto Batalla
  • Andrei Ratiu
  • Florian Lejeune
  • Nobel Mendy
  • Pep Chavarría
  • Pedro Díaz
  • Pathé Ciss
  • Jorge de Frutos
  • Isaac Palazón
  • Álvaro García
  • Alemao

Alineación del Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Éder Militão
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Dani Ceballos
  • Federico Valverde
  • Arda Güler
  • Jude Bellingham
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Júnior
