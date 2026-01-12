Real Madrid ya confirmó quién será el reemplazante de Xabi Alonso. Tras la repentina salida del entrenador con pasado en Bayer Leverkusen, la Casa Blanca anunció que Álvaro Arbeloa asumirá en su lugar.

El exdefensa español era, hasta hoy, el director técnico de Real Madrid Castilla y ahora se hará cargo del primer equipo con efecto inmediato. No obstante, su permanencia no está asegurada y se trataría de un interinato a la espera de contratar a otro DT de renombre.

Arbeloa es el nuevo DT de Real Madrid (@arbeloa)

“El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, informó la entidad blanca a través de un comunicado oficial. En el mismo también se hacen mención a la trayectoria de Arbeloa en el club como jugador y entrenador de juveniles.

Entre sus logros como entrenador destaca lo que hizo en el Juvenil A: consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Debe definir el equipo en su primera práctica

Arbeloa se hará cargo a partir de este martes y luego de ese primer entrenamiento deberá elegir la alineación para el encuentro que disputará Real Madrid este miércoles contra Albacete.

Desde las 14:00 hs (centro de México), el Merengue visita al 17° de la Segunda División por los octavos de final de la Copa del Rey. En los papeles, el Álvaro debería obtener una victoria en su debut. De lo contrario, una eliminación profundizaría la crisis.

