Real Madrid atraviesa una crisis inesperada luego de que el proyecto encabezado por Xabi Alonso no diera los resultados que la directiva y la afición esperaban. La confianza depositada en el entrenador español era alta, pero el inicio de la temporada terminó siendo mucho más complicado de lo previsto en la Casa Blanca.

El golpe definitivo llegó este domingo, cuando el conjunto merengue perdió 3-2 ante Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026. La derrota ante el clásico rival, en un partido decisivo y con un título en juego, profundizó las dudas sobre el rumbo deportivo del equipo en este arranque de campaña.

Horas después del encuentro disputado en Arabia Saudita, el club comunicó la salida de Xabi Alonso de mutuo acuerdo. Sin embargo, puertas adentro se entiende que la decisión estuvo directamente relacionada con el duro traspié ante el Barcelona, un resultado que aceleró los tiempos y dejó al entrenador sin margen de reacción.

De manera inmediata, la directiva decidió que Álvaro Arbeloa, quien se desempeñaba como técnico del Real Madrid Castilla, tome las riendas del primer equipo. Por ahora, su continuidad será evaluada partido a partido, y no se descarta que el club salga al mercado en busca de un nuevo entrenador si los resultados no acompañan.

Mientras tanto, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las redes sociales estallaron. Los hinchas y usuarios no tardaron en reaccionar ante la salida del técnico y el momento del equipo, utilizando el humor como vía de descarga tras otro revés deportivo.

Los mejores memes

La eliminación, la derrota ante el Barcelona y la salida de Xabi Alonso fueron el combo perfecto para que aparezcan memes virales, cargados de ironía y burlas tanto hacia el exentrenador como hacia el presente del Real Madrid, que vuelve a estar en el centro de todas las miradas.

En síntesis