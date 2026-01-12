Es tendencia:
Xabi Alonso dejó de ser el DT de Real Madrid tras perder la Supercopa de España

El oriundo de Tolosa estaba en la cuerda floja y la derrota ante Barcelona en la final lo terminó de sentenciar.

Por Leandro Barraza

Bombazo de último momento en el futbol europeo: Real Madrid se quedó sin entrenador. Un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España 2026 contra Barcelona, el conjunto merengue emitió un comunicado anunciando la salida de Xabi Alonso “de mutuo acuerdo”.

El comunicado oficial de Real Madrid

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Álvaro Arbeloa toma la posta

De momento, el nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid será Álvaro Arbeloa, quien se encontraba dirigiendo al Castilla. El tiempo dirá si se gana el cargo a base de buenos resultados o si Florentino Pérez contratará a otro estratega de renombre.

