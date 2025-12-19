El año finalizará con un nuevo título para un equipo italiano. Inter y Bologna lucharán por coronarse campeones de la Supercopa de Italia 2025-26, pero lo curioso es que este certamen se llevará a cabo afuera de Europa. Este duelo, al igual que la otra Semifinal y la Final, se jugarán en una región impropia del futbol italiano.
Los Rossoblú y los Neroazzurris se verán las caras desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en busca del segundo boleto para la Final. Sin embargo, el encuentro se disputará en Medio Oriente, más precisamente en el Al-Awwal Park de Riad. Este tipo de traslados se están volviendo cada vez más comunes en el futbol europeo e Italia no es la excepción.
Principales características del Al-Awwal Park
Al-Awwal Park es un estadio de fútbol moderno situado en Riad, Arabia Saudita, construido entre 2011 y 2014 y finalmente inaugurado el 7 de mayo de 2015 sobre el campus de la King Saud University, aunque desde entonces ha sufrido varios cambios de nombre por motivos comerciales y de patrocinio. Su capacidad actual ronda los 25 000 espectadores.
Originalmente conocido como King Saud University Stadium y luego como Mrsool Park, en 2023 pasó a llamarse Al-Awwal Park tras un acuerdo de patrocinio, y es propiedad de la universidad, pero operado por la Saudi Media Company (SMC). Desde octubre de 2020 es el estadio local del Al-Nassr, uno de los clubes más importantes de la Saudi Pro League desde que arribó Cristiano Ronaldo.
Además, ha albergado eventos destacados como la final de la AFC Champions League y espectáculos deportivos de gran escala. Por último, se espera que tras una ampliación aumente su capacidad a más de 46.000 espectadores para eventos como la Copa Asiática 2027 y la Copa del Mundo 2034.
En síntesis
- Bologna e Inter disputarán la semifinal en el estadio Al-Awwal Park de Riad.
- El encuentro se llevará a cabo en Arabia Saudita a las 13:00 horas (CDMX).
- La sede, hogar del Al-Nassr, cuenta actualmente con una capacidad para 25,000 espectadores.