¿Dónde y en qué estadio se juega Bologna vs. Inter por las Semifinales de la Supercopa de Italia 2025-26? 

El encuentro que definirá al segundo finalista de este certamen no se disputará en suelo italiano.

Por Agustín Zabaleta

El año finalizará con un nuevo título para un equipo italiano. Inter Bologna lucharán por coronarse campeones de la Supercopa de Italia 2025-26, pero lo curioso es que este certamen se llevará a cabo afuera de Europa. Este duelo, al igual que la otra Semifinal y la Final, se jugarán en una región impropia del futbol italiano. 

Los Rossoblú y los Neroazzurris se verán las caras desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en busca del segundo boleto para la Final. Sin embargo, el encuentro se disputará en Medio Oriente, más precisamente en el Al-Awwal Park de Riad. Este tipo de traslados se están volviendo cada vez más comunes en el futbol europeo e Italia no es la excepción. 

Principales características del Al-Awwal Park 

Al-Awwal Park es un estadio de fútbol moderno situado en Riad, Arabia Saudita, construido entre 2011 y 2014 y finalmente inaugurado el 7 de mayo de 2015 sobre el campus de la King Saud University, aunque desde entonces ha sufrido varios cambios de nombre por motivos comerciales y de patrocinio. Su capacidad actual ronda los 25 000 espectadores. 

Originalmente conocido como King Saud University Stadium y luego como Mrsool Park, en 2023 pasó a llamarse Al-Awwal Park tras un acuerdo de patrocinio, y es propiedad de la universidad, pero operado por la Saudi Media Company (SMC). Desde octubre de 2020 es el estadio local del Al-Nassr, uno de los clubes más importantes de la Saudi Pro League desde que arribó Cristiano Ronaldo

Además, ha albergado eventos destacados como la final de la AFC Champions League y espectáculos deportivos de gran escala. Por último, se espera que tras una ampliación aumente su capacidad a más de 46.000 espectadores para eventos como la Copa Asiática 2027 y la Copa del Mundo 2034

En síntesis 

  • Bologna e Inter disputarán la semifinal en el estadio Al-Awwal Park de Riad.
  • El encuentro se llevará a cabo en Arabia Saudita a las 13:00 horas (CDMX).
  • La sede, hogar del Al-Nassr, cuenta actualmente con una capacidad para 25,000 espectadores.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
