Real Madrid vivió una jornada para el olvido ante el FC Barcelona en el estadio King Abdullahen de Arabia Saudita. En dicho escenario, el conjunto culé consiguió una histórica goleada por 5-2 sobre su clásico rival en el marco de la final de la Supercopa de España y uno de los jugadores más criticados luego del encuentro fue Vinicius, quien fue reconocido recientemente como mejor jugador del mundo en el FIFA The Best.

Vini no solo no fue gravitante en el encuentro, sino que además pudo haberse marchado expulsado de no ser por la piedad del árbitro del encuentro, Jesús Gil Manzano. El brasileño estuvo más preocupado por las provocaciones que por lo futbolístico y, por si fuera poco, Carlo Ancelotti tomó la decisión de reemplazarlo a poco del final.

En este contexto, Vinicius se convirtió en objeto de burla de miles de fanáticos, pero también recibió críticas por parte de los propios aficionados del Real Madrid. No obstante, el mensaje más duro llegó por parte de Jorge Valdano, quien utilizó a Hugo Sánchez de ejemplo a la hora de sentenciar al atacante de la Selección de Brasil.

Publicidad

Publicidad

ver también Durísima autocrítica de Carlo Ancelotti tras la final perdida por Real Madrid ante Barcelona

¿Qué le dijo Jorge Valdano a Vinicius?

En Movistar+, Valdano le dejó un contundente mensaje a Vinicius: “Alguien le tendría que decir que lo que está viviendo él lo vivieron antes Cristiano Ronaldo, Hugo Sánchez y Di Stéfano. ¿Por qué? Porque eran los mejores. ¿Qué hace el rival ante los mejores? Tratar de sacarlo del partido y provocarlo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo”.

Vinicius recibió duras críticas luego de la Supercopa de España (GETTY IMAGES)

Acto seguido, el exdelantero y exentrenador de Real Madrid completó: “Es casi un homenaje que la gente te trate así, pero él claramente no lo interpreta de esa manera. Habiendo hecho tanto para corregir defectos futbolísticos, lo que es capaz de resolver con los pies no lo está resolviendo con la cabeza“.

Publicidad

Publicidad

ver también Supercopa de España: Barcelona goleó al Real Madrid y los memes no se hicieron esperar

La expulsión que le perdonaron a Vinicius en la Supercopa de España

Vinicius recibió una tarjeta amarilla a los 55 minutos, pero minutos después le propinó un duro pisotón por detrás a Jules Koundé que Jesús Gil Manzano no lo consideró de amonestación. Tras esto, los aficionados del Barcelona estallaron contra el árbitro en redes sociales.