¿Por qué no juega Casemiro en Manchester United vs. Southampton por la Premier League 2024-25?

Este jueves 16 de enero, el Manchester United tiene un partido importante y muy clave. Ya ha pasado más de la mitad de la temporada en la Premier League y los Diablos Rojos aparecen en el puesto 15 de la clasificación. Por ese motivo, el encuentro de la jornada 21 ante el Southampton el Old Trafford es fundamental para sumar tres puntos y escalar algunos puestos. Para dicha contienda no estará presente Casemiro, en lo que representa una baja sensible.

ver también ¿Por qué no juega Jude Bellingham vs. Celta de Vigo por la Copa del Rey 2024/25?

¿Por qué no juega Casemiro vs. Southampton por la Premier League?

El Manchester viene de eliminar al Arsenal en la Copa de la Liga el pasado fin de semana, por lo que buscará seguir con el envión del triunfo y conseguir una victoria muy necesaria en la liga inglesa. Para este duelo ante el último de la tabla, el entrenador portugués Ruben Amorim decidió que Casemiro no sea titular. El centrocampista estará en el banco de los revelos por una decisión técnica del DT y esperará su momento entre los sustitutos.

El brasileño parece haber perdido su lugar en el XI inicial y es que en esa zona del campo están sumando minutos con regularidad el joven Kobbie Mainoo y el uruguayo Manuel Ugarte. De esta manera, todo indica que la estadía de Casemiro en Manchester parece estar llegando a su fin, algo que significa que es muy posible que le busquen una salida en el mercado de verano de Europa.

Publicidad

Publicidad

Casemiro estaría atravesando sus últimos meses en el Manchester United. (GETTY IMAGES)

ver también Las probables alineaciones de Manchester United vs. Southampton por la Premier League 2024/25

El rendimiento de Carlos no ha acompañado acorde a lo que se espera de una figura de su renombre y eso ha sido lo que más desilusionó a todos los aficionados del United. Muchos deseaban ver al Casemiro del Real Madrid, pero no fue ni la sombra y por eso es uno de los jugadores más cuestionados del presente de los Diablos Rojos.