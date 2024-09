Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Cívitas Metropolitano en lo que será una nueva edición del Derbi Madrileño. Colchoneros y Merengues se medirán desde las 13:00 hs (CDMX) por la octava jornada de LaLiga e intentarán sacar provecho del tropiezo del FC Barcelona.

ver también Las probables alineaciones de Atlético Madrid vs. Real Madrid por LaLiga de España 2024-25

Ambos equipos llegan al encuentro invictos en la temporada y promete ser un cotejo muy reñido, tal como han sido todos los enfrentamientos entre Diego ‘Cholo’ Simeone y Carlo Ancelotti a lo largo de los años.

No obstante, a pesar del buen momento de los dos conjuntos, Real Madrid parece llegar un poco mejor pisado. Y es que los últimos campeones acarrea cinco victorias al hilo contando LaLiga y Champions League, aunque hoy sufrirán la baja de Kylian Mbappé.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, al margen de los pronósticos que se puedan hacer para este encuentro, recientemente un exfutbolista que se consagró campeón con Real Madrid sorprendió al manifestar su deseo de que Atlético de Madrid se quede con el derbi.

ver también ¿Qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga de España 2024/25?

Fue campeón con Real Madrid y quiere que Atlético de Madrid gane el derbi

Se trata de Juan Eduardo Esnáider, delantero que tuvo dos etapas en Real Madrid y que consiguió levantar la Copa del Rey de 1992/93. El argentino dialogó con el diario As antes del derbi y, al ser consultado sobre quién le gustaría que triunfe en el encuentro, sorprendió con su respuesta.

Juan Eduardo Esnáider con la camiseta del Real Madrid (Foto: AS)

Publicidad

Publicidad

“Tengo una excelente relación con Simeone, porque fue compañero mío en el Atlético, y también con Ancelotti, ya que fue mi entrenador en la Juventus. Pero esta vez me gustaría que ganase el Atlético para que no se escapen el Barça y el Madrid“, contestó Esnáider.

Es importante aclarar que Juan Eduardo también tuvo una breve etapa por Atlético de Madrid en la temporada 1996/97, pero esta última no es tan recordada y él mismo asegura que se tuvo que ir por su pésima relación con Radomir Antic, entrenador del Colchonero en ese entonces. “Al principio intentamos llevarnos bien, entendernos, pero no fue posible, y por eso me fui“, aseguró Esnáider al respecto.