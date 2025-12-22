En el marco de la Final de la Supercopa de Italia 2025-26, Napoli y Bologna se enfrentan este lunes 22 de diciembre desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Al-Awwal Park de la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. Ambos equipos van por el título.

El equipo a cargo de Antonio Conte viene de una buena victoria al eliminar al Milan en las Semifinales del certamen nacional por un marcador de 2-0. El cuadro del sur de Italia va por su tercera corona en el torneo tras conseguirlo por última vez en 2014.

Del lado del equipo dirigido por Vincenzo Italiano, arriba luego de dar otro golpe, esta vez contra Inter, el otro equipo milanés, por 3-2 en los penales luego de una igualdad de 1-1 en el tiempo reglamentario. El Rossoblú va por su primera corona en este torneo.

La alineación confirmada de Napoli vs. Bologna

Vanja Milinkovic-Savic

Juan Jesus

Amir Rrahmani

Giovanni Di Lorenzo

Leonardo Spinazzola

Scott McTominay

Stanislav Lobotka

Matteo Politano

Eljif Elmas

David Neres

Rasmus Höjlund

DT: Antonio Conte

La alineación confirmada de Bologna vs. Napoli

Federico Ravaglia

Juan Miranda

Jhon Lucumí

Torbjörn Heggem

Emil Holm

Tommaso Pobega

Lewis Ferguson

Jens Odgaard

Nicolò Cambiaghi

Riccardo Orsolini

Santiago Castro

DT: Vincenzo Italiano