Las alineaciones confirmadas de Napoli vs. Bologna por la Final de la Supercopa de Italia 2025-26

Los Azzurri y los Rossoblú se enfrentan por la definición de la competencia italiana disputada en Medio Oriente.

Por Agustín Zabaleta

Napoli y Bologna se miden por la Final de la Supercopa de Italia 2025-26
En el marco de la Final de la Supercopa de Italia 2025-26Napoli y Bologna se enfrentan este lunes 22 de diciembre desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Al-Awwal Park de la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. Ambos equipos van por el título.

El equipo a cargo de Antonio Conte viene de una buena victoria al eliminar al Milan en las Semifinales del certamen nacional por un marcador de 2-0. El cuadro del sur de Italia va por su tercera corona en el torneo tras conseguirlo por última vez en 2014.

Del lado del equipo dirigido por Vincenzo Italiano, arriba luego de dar otro golpe, esta vez contra Inter, el otro equipo milanés, por 3-2 en los penales luego de una igualdad de 1-1 en el tiempo reglamentario. El Rossoblú va por su primera corona en este torneo.

La alineación confirmada de Napoli vs. Bologna

  • Vanja Milinkovic-Savic
  • Juan Jesus
  • Amir Rrahmani
  • Giovanni Di Lorenzo
  • Leonardo Spinazzola
  • Scott McTominay
  • Stanislav Lobotka
  • Matteo Politano
  • Eljif Elmas
  • David Neres
  • Rasmus Höjlund
  • DT: Antonio Conte
La alineación confirmada de Bologna vs. Napoli

  • Federico Ravaglia
  • Juan Miranda
  • Jhon Lucumí
  • Torbjörn Heggem
  • Emil Holm
  • Tommaso Pobega
  • Lewis Ferguson
  • Jens Odgaard
  • Nicolò Cambiaghi
  • Riccardo Orsolini
  • Santiago Castro
  • DT: Vincenzo Italiano
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
