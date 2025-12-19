A seis meses de la Copa del Mundo, Santiago Giménez recibió otro golpe más en su equipo y enciende la preocupación en el seno del seleccionado nacional. Es que mientras el delantero mexicano se encuentra sin poder jugar a causa de una lesión, el AC Milan ha fichado otro ‘9’. Con el mercado recién abierto, fue lo primero que salió a buscar…

En las últimas semanas, el ‘Bebote’ no ha podido participar de los partidos del ‘Rossonero’. Desde finales de octubre, el atacante arrastra una lesión de tobillo delicada, que no le ha permitido entrenarse al parejo del grupo. Y se trata de un tipo de percance traicionero, que si no es tratado bajo los plazos pautados, puede ser reincidente.

Producto del bajo nivel de Santi Giménez y a falta de goles, en agosto el club ya había comprado a Christopher Nkunku, con un contrato a largo plazo. Sin embargo, el francés tampoco ha tenido la mejor adaptación al conjunto italiano, y apenas tuvo la oportunidad, la directiva volvió a salir al mercado. Así, en las últimas horas cayó el segundo.

Según informó Fabrizio Romano, especialista en fichajes de jugadores a nivel mundial, el Rossonero llegó a un acuerdo para contratar a Niclas Füllkrug. Se trata del ‘9’ del West Ham de la Premier League y, ni más ni menos. de la Selección de Alemania. El experimentado delantero de 32 años será refuerzo del Milan en cuestión de días.

Niclas Fullkrug, el nueve alemán que fichará AC Milan [Foto: Getty]

De acuerdo a lo reportado por el periodista, la operación comprende una cesión con opción de compra de 15 millones de euros. La negociación estaría prácticamente cerrada y sólo quedarían los detalles finales del arreglo por definir. Lo cierto es que Füllkrug llegará para ser titular en el AC Milan, en busca de restaurar la cuota goleadora que no le dieron Giménez ni Nkunku.

En un sistema de juego donde sólo están utilizando un centrodelantero como referencia de área, la competencia se pone aún más compleja para Santi Giménez. Este escenario se plantea como un interrogante, ya que en la previa del Mundial el mexicano necesita tener continuidad, y es incierto en qué forma volverá de la lesión.

Hasta aquí, el ‘Chaquito’ sabe que en la Selección Mexicana ya ha perdido la titularidad con Raúl Jiménez. Ahora, todo indica que tendrá que luchar mucho cuando regrese para recuperarla en el Milan también. Lo único que mantiene con esperanzas de Mundial a Giménez hoy es la falta de variantes en el puesto: pero ojo, que en la Liga MX un tal Armando González comienza a golpear la mesa en Chivas…