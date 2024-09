Desde su llegada a Europa, además de lo que ha aportado como futbolista, Vinicius Jr se ha comprometido con la lucha contra una de las problemáticas sociales que aún está vigente en el mundo, y que particularmente en España se ha vuelto reiterada y de la cual él mismo ha sido víctima: el racismo.

Sin embargo, a medida que ha ganado respaldo dentro la población española, al punto de transformarse en una voz de autoridad en el tópico, el delantero del Real Madrid ha comenzado a realizar denuncias públicas y fuertes acusaciones, que han alertado a los mandatarios de la ciudad y de toda la Nación.

En este sentido, en la última semana, en el marco de una entrevista, Vinicius ha metido a todo el país dentro de la misma bolsa y ha tildado a la sociedad española como una ‘sociedad racista’. Tal testimonio, que dio la vuelta a toda España, no cayó bien ni entre los aficionados ni entre las autoridades mismas del gobierno.

Por ello, este miércoles, se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y dedicó un apartado hacia el futbolista brasileño. El mandatario dejó una fuerte respuesta, cuestionó los dichos del delantero, lanzó una advertencia y hasta le propinó un consejo.

“Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones”, fue lo primero que le salió decir al respecto a Martínez-Almeida respecto a la afirmación de Vinicius Jr, que quizás en el momento no tuvo consciencia del impacto y alcance que podían tomar sus palabras.

El gobernante justificó su postura, pero sin esquivar la realidad de los casos repetidos aún en algunos campos de futbol. “Somos conscientes todos de que hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios, pero es muy injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista como viene a decir Vinicius, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial 2030 aquí en Madrid y aquí en España”, se explayó el alcalde de la capital española en una rueda de prensa hace instantes.

Martínez-Almeida no dudó en separar al profesional del ser humano y sus dichos, y aseguró que el gobierno también trabaja en la lucha contra esta causa social. “Es un extraordinario jugador de fútbol, de eso no cabe duda, pero eso no quiere decir que no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata; Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado, para combatir el racismo; lo que no podemos estar es a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española y particularmente de la sociedad madrileña “racistas”, porque no lo puedo aceptar”, anunció el apoderado del gobierno en la conferencia abierta al público.

El alcalde hizo lo suyo y defendió a la gente de Madrid, además de ponerse en contra del atentado contra la ciudad como sede de la Copa del Mundo. “Creo que lo que Vinicius debería poner en valor, es que vive en una de las ciudades más abiertas, más acogedoras, y más diversas que hay en el mundo, que si algo caracteriza a Madrid es que aquí a nadie se le pregunta ni de dónde viene ni dónde va, aquí nadie se le considera ni se le excluye; por lo tanto, que él tenga que haber soportado episodios lamentables no justifica que trate a toda la sociedad española de racista ni que diga que el Mundial 2030 aquí no se tiene que celebrar”, agregó con convicción del mandatario, a quien se lo notó muy disgustado por el testimonio de Vinicius Jr.

Por último, José Luis Martínez-Almeida le hizo un pedido al futbolista del Real Madrid, para que replique en los próximos días. “En mi opinión, Vinicius lo que tiene que hacer es rectificar, pedir disculpas en este sentido, y saber que cuando hay un episodio racista nos va a tener a todos a su lado, pero no nos tendrá a su lado cuando diga que todos somos racistas porque eso no es cierto, lo tenemos que combatir y desde luego le diría a Vinicius que no pasa nada porque cuando uno se equivoca lo que tiene que hacer es rectificarse“, concluyó el alcalde de Madrid, que estará atento a la siguiente maniobra del ‘crack’ de la Selección de Brasil.