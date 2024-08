La razón por la cual el español aún no debuta en La Liga con Barcelona.

Barcelona debuta este sábado en La Liga 2024/2025 al enfrentar a Valencia en el Estadio Mestalla. El juego comienza a las 13:30hs (Ciudad de México) y el equipo catalán busca comenzar el torneo con una victoria.

Con respecto al mercado, Dani Olmo fue el gran fichaje del Barcelona: el campeón de la Eurocopa 2024 con España fue comprado por al Leipzig por 55 millones de euros.

No obstante, la flamante incorporación de Barcelona no estará presente este sábado ante el Valencia. Hansi Flick tampoco podrá contar con varios otros futbolistas como Frenkie de Jong y Ílkay Gündogan, entre otros.

¿Por qué no juega Dani Olmo en Valencia vs. Barcelona por la Jornada 1 de La Liga?

Dani Olmo no juega frente al Valencia por dos razones. La primera y principal es porque el español recién se incorporó con el Barcelona a principios de esta semana, después de lo que fueron sus vacaciones tras la Eurocopa.

Dani Olmo fue presentado pero aún deberá esperar para su debut con Barcelona (IMAGO)

El entrenador alemán comentó que aún no lo vio preparado para debutar en La Liga. Y la segunda razón está unida a la primera; como Hansi Flick no lo iba a utilizar, el Barcelona todavía no inscribió a Dani Olmo.

De esta manera, se espera que el flamante fichaje del equipo culé debute en La Liga la próxima semana, cuando el Barcelona reciba al Athletic de Bilbao el sábado 24 de agosto.