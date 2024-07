Conoce el motivo por el que el delantero del Manchester City no está presente en la final de la Euro.

La Selección de Inglaterra buscará conquistar de una vez por todas su primer título de Eurocopa, cuando se mida frente a frente ante España, en el marco de la gran final de la edición 2024 de la competición continental a celebrarse este domingo en Alemania.

De cara a este encuentro decisivo, muchos fanáticos, algunos de los cuales no venían siguiendo la participación de los ‘Three Lions’ en el torneo, se preguntaron por qué Jack Grealish no figuraba entre los nombres a participar, con todo el talento que tiene.

La razón es muy sencilla: el delantero del Manchester City ni siquiera forma parte de la delegación para el certamen. El extremo no fue convocado por Gareth Southgate para disputar la Euro con el conjunto británico, por lo que no viajó a Alemania con sus ahora ex compañeros.

Jack Grealish no fue citado esta vez por Gareht Southgate, por su bajo nivel [Foto: Getty Images]

El motivo de la decisión es puramente deportivo: Grealish tuvo un bajón futbolístico la última temporada, donde estuvo muy lejos de su mejor nivel, y otros jugadores seleccionables para Inglaterra atravesaban un mejor momento como para sí ser citados.

Esta observación no fue sólo del entrenador de la Selección: Pep Guardiola también lo relegó mucho el último año. Si bien tuvo bastantes minutos, nunca recuperó su titularidad en los ‘Citizens’ y cuando le tocó jugar no pudo gravitar como en otros tiempos anteriores.

Los números de Jack Grealish en la temporada 2023/24:

Entre sus participaciones por Premier League, Champions League, Carabao Cup, FA Cup, Community Shield, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa, Grealish disputó 2114 minutos, repartidos en 36 partidos, donde apenas pudo aportar al equipo 3 goles y 3 asistencias. Considerando 90′ como partido entero, Jack sólo completó 23.48 encuentros, teniendo en cuenta sus minutos en campo, lejos del lugar que tuvo en la 2022/23.

¿Quién juega en lugar de Jack Grealish en Inglaterra en la Euro 2024?

La posición de extremo por izquierda en el seleccionado lo ocupa Phil Foden, su compañero en el City, que todavía no fue determinante ni rindió al máximo en lo que va la presente Eurocopa. Además, aún no marcó goles ni dio asistencias. ¿Será la final su momento de revancha?

La alineación de Inglaterra para la final de la Euro 2024, sin Jack Grealish:

Los once elegidos por el entrenador Gareth Southgate para enfrentar a España en el duelo por el título europeo serán: Jordan Pickford; Luke Shaw, Marc Guehi, John Stones, Kyle Walker; Kobbie Mainoo, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden. Se jugará este domingo desde las 13.00 horas del Centro de México, en el Estadio Olímpico de Berlín.