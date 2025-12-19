¿Por qué no juega Lautaro Martínez en Bologna vs. Inter por la Supercopa de Italia 2025-26?

En el marco de las Semifinales de la edición 2025-26 de la Supercopa de Italia, Bologna e Inter se cruzan este viernes 19 de diciembre desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Al-Awwal Park de la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. Ambos equipos van por el pasaje a la Final, donde ya espera Napoli.

Para este partido, el director técnico Cristian Chivu no contará con un jugador titular y referente. El delantero argentino Lautaro Martínez no será de la partida y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especular que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Lautaro Martínez en Bologna vs. Inter?

Con esta noticia, el delantero francés Ange-Yoan Bonny se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es la oportunidad del joven de 22 años para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Inter vs. Bologna sin Lautaro Martínez?

Sin Lautaro Martínez, el conjunto negriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rossoblú: Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny y Thuram.

