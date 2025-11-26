Es tendencia:
Milan tomó la decisión de vender a Santiago Giménez: el destino que tendría

El delantero mexicano no seguiría en la Serie A a partir de la próxima temporada y este podría ser su próximo destin

Por Ramiro Canessa

Santi Giménez se va de Milan.

Santiago Giménez llegó al Milan tras su gran paso por el Feyenoord de Países Bajos y se esperaba que pueda convertirse en una de las figuras del equipo italiano que en ese momento no estaba pasando por un buen presente futbolístico.

El atacante mexicano llegó y rindió a la perfección en los primeros partidos que disputó, pero su nivel se fue decayendo con el paso del tiempo al igual que el del todo el equipo que la temporada pasada se quedó fuera de todas las competencias que disputó.

Bebote está pasando por un presente complicado ya que su nivel futbolístico no es el mismo que desde hace meses. Además, el atacante mexicano tiene una lesión en su tobillo que lo dejó fuera de los últimos partidos que disputó el equipo.

Mientras tanto, los rumores sobre su futuro empezaron a correr y todos los caminos apuntan a que Santi no seguirá en la Serie A a partir de la próxima temporada por decisión del club y del entrenador que no lo tendría en cuenta para lo que viene.

¿Qué pasará con Santi Giménez?

De acuerdo a la información del periodista italiano, Nicolò Schira, un equipo de la Premier League preguntó condiciones por Santiago Giménez y el Milan no ve con malos ojos su transferencia. Además, el conjunto italiano está buscando un delantero en el próximo mercado.

En los últimos días habían revelado que varios clubes de Inglaterra estaban interesados en sus servicios, entre ellos el Brentford y el Sunderland de la primera división.

