Everton y Manchester United se enfrentan este lunes 23 de febrero en el último partido correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League 2025-26. El juego se lleva a cabo en el Hill Dickinson Stadium y comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Es un duelo clave para ambos equipos en cuanto a sus aspiraciones en la temporada. Una de las noticias más llamativas en el Manchester United está relacionada con Lisandro Martínez, quien no jugará con los Red Devils frente al Everton.

La ausencia de Lisandro Martínez

Medios británicos informaron que Lisandro Martínez sufrió una lesión en la pantorrilla. Si bien es una mala noticia para el Manchester United, la situación no es grave. El periodista argentino Gastón Edul agregó que el argentino volvería a entrenar esta semana y ya volvería a estar disponible para el próximo partido.

Recordemos que Lisandro Martínez estuvo mucho tiempo sin sumar minutos por una lesión ligamentaria. El argentino volvió a jugar en noviembre pasado y, luego de unas semanas, el defensa empezó a ser titular y llevaba 9 partidos consecutivos dentro de la alineación inicial.

Para Michael Carrick, el técnico interino del Manchester United, es una complicación no contar con su mejor defensa y uno de los más destacados en la reciente racha positiva del equipo e intentará sacar un resultado positivo de su visita frente a Everton.

En síntesis

