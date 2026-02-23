Dónde ver EN VIVO Everton vs. Manchester United por la Premier League: canales de TV y streaming online

Desde las 14:00 horas de la CDMX, el Everton recibe al Manchester United en el Hill Dickinson Stadium por la fecha 27 de la Premier League 2025/26. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con dos históricos que llegan necesitados de puntos y con objetivos importantes en la recta final del campeonato.

Los The Toffees atraviesan una campaña más sólida en comparación con temporadas anteriores y todavía mantienen la ilusión de meterse en zona de competiciones europeas, aunque el margen es reducido y no pueden dejar unidades en el camino. Cada partido empieza a sentirse como una final para el conjunto local.

Del otro lado, los Red Devils también vienen mostrando una versión convincente en las últimas semanas. Si consiguen imponerse fuera de casa, darán un salto clave que podría dejarlos en puestos de UEFA Champions League pensando en la próxima temporada. El contexto convierte al choque en un verdadero partidazo.

A continuación, te dejamos todos los detalles de horarios y televisación para que no te pierdas el encuentro entre Everton y Manchester United por la Premier League 2025/26.

Horarios de Everton vs. Manchester United

El partido se disputa hoy, lunes 23 de febrero de 2026, en los siguientes horarios según cada país:

2:00 PM de México (CDMX)

3:00 PM de Perú

5:00 PM de Argentina y Chile

9:00 PM de España

Dónde ver EN VIVO Everton vs. Manchester United

La transmisión del encuentro será por distintas señales según la región:

Sudamérica: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus México: TNT Sports y MAX

TNT Sports y MAX España: DAZN

