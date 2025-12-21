¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Villarreal vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

Villarreal y Barcelona se enfrentan este domingo 21 de diciembre en uno de los partidos más atractivos del fin de semana tanto en Europa como en LaLiga. El encuentro, correspondiente a la Jornada 17, se disputa en el Estadio de la Cerámica y comienza a las 09:30hs (CDMX).

Barcelona terminará el fin de semana como líder en solitario de LaLiga pase lo que pase contra el Villarreal. Sin embargo, el submarino amarillo se presenta como un rival complejo para el conjunto culé y Hansi Flick tomó una decisión con respecto a Robert Lewandowski.

El entrenador del Barcelona determinó que Robert Lewandowski sea suplente en el juego de este domingo. El delantero no presenta ninguna lesión, pero Hansi Flick prefirió darle la titularidad a Ferrán Torres, por lo que el polaco deberá aguardar en la banca.

Robert Lewandowski está atravesando su último año de contrato en el Barcelona y el delantero ha ido perdiendo terreno en la consideración de Hansi Flick. Por este motivo es que no sorprende del todo su suplencia en el partido frente al Villarreal.

A pesar de no estar en su mejor versión y ya con 37 años, Robert Lewandowski ha convertido 8 goles hasta el momento en 17 partidos disputados en la temporada con el conjunto culé. El polaco acumula tres suplencias consecutivas en LaLiga sumando los partidos con Betis y Osasuna.

En síntesis

Robert Lewandowski será suplente frente al Villarreal por decisión técnica de Hansi Flick.

El delantero polaco suma tres suplencias consecutivas en LaLiga contra Betis, Osasuna y Villarreal.

Lewandowski registra 8 goles en 17 partidos durante la presente temporada con el Barcelona.