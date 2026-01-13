¿Por qué no juegan Donnarumma, Rodri y Cherki en Newcastle vs. Manchester City por la EFL Cup?

Newcastle y Manchester City se enfrentan este martes 13 de enero por la ida de la semifinal de la EFL Cup. El primer partido de este duelo se lleva a cabo en St James’ Park y comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Los juegos entre estos dos equipos suelen ser atractivos y de muchos goles. Varias figuras dirán presente en el campo, aunque otros jugadores como Gianluigi Donnarumma, Rodri Hernández y Rayan Cherki no forman parte de la alineación titular del Manchester City.

¿Por qué no juegan Gianluigi Donnarumma, Rodri Hernández y Rayan Cherki?

Si bien no hay una explicación oficial, ninguno de los tres está lesionado y los mencionados estarán en la banca de los citizens. De esta manera, Pep Guardiola decidió darle descanso tanto a Rodri como a Rayan Cherki debido a las exigencias del calendario.

Por el lado de Gianluigi Donnarumma un portero no necesita mucho descanso y la idea es que James Trafford pueda jugar los partidos de copa en el Manchester City. El británico ya fue titular hace unos días en la goleada del equipo de la Premier League por 10-1 ante Exeter City.

Manchester City jugará el próximo sábado el derby de la ciudad ante el Manchester United y es por ese motivo que Pep Guardiola decidió hacer algunas rotaciones en la alineación ante Newcastle, teniendo en cuenta que todavía faltará el partido de revancha.

En síntesis