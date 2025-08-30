El mercado de fichajes de las grandes ligas de Europa está próximo a cerrar y Gianluigi Donnarumma aún no logró concretar su llegada a Manchester City tras ser separado por PSG luego de no acordar la extensión de su contrato. Sin embargo, esta historia podría encontrar un final feliz gracias a un actor inesperado: el Fenerbahce de Edson Álvarez.

Esto se debe a que, de acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, la institución otomana está tras los pasos de Éderson, guardameta del conjunto ciudadano que quedó fuera de la consideración de Pep Guardiola para esta temporada. Así, la eventual salida del brasileño dejaría un lugar libre para la llegada del campeón de la Champions League 2024-2025.

Cabe destacar que pocos días atrás el club que se encontraba en negociaciones para fichar al sudamericano era Galatasaray, histórico rival de Fenerbahce. Sin embargo, Manchester City rechazó una oferta de diez millones de euros pese a que el jugador habría dado el visto bueno para continuar en el futbol de Turquía.

Al cabo, todo parece indicar que las próximas horas serán claves para determinar cómo finalizará esta novela, ya que el mercado de fichajes en la Premier League se cerrará este lunes 1° de septiembre a las 11:00 horas del centro de México.

¿Cuándo debuta Edson Álvarez en Fenerbahce?

Mientras tanto, Edson Álvarez se prepara para lo que podría ser su debut con Fenerbahce, club al cual llegó en condición de cedido por una temporada desde West Ham. Este domingo 31 de agosto, el Machín tendrá la chance de jugar en la visita de los Canarios de Estambul a Gençlerbirliği por la cuarta fecha de la Superliga de Turquía desde las 10:00 horas (CDMX).

Será, además, el primer juego que disputará el equipo azul y amarillo tras la destitución de José Mourinho, quien fue despedido tras perder ante Benfica por un global de 1-0 en la última ronda clasificatoria rumbo a la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.