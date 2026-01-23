En el marco de la Jornada 22 de la edición 2025-26 de la Serie A, Inter y Pisa se enfrentan este viernes 23 de enero desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. Con realidades opuestas, los dos equipos van por la victoria.

Para este partido, el director técnico Cristian Chivu no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El mediocentro Nicolo Barella y el volante Hakan Çalhanoğlu no serán de la partida. Por el primero no se conoce de manera oficial alguna lesión, por lo que se especula que el cambio es meramente táctico. El segundo, por otro lado, aún no está recuperado por una molestia en los gemelos.

¿Quiénes serán los reemplazos de Nicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu en Inter vs. Pisa?

Con esta noticia, los mediocampistas Henrik Mkhitaryan y

Petar Sucic se suman a la alineación titular e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción de cara al futuro.

¿Cuál será la alineación de Inter vs. Pisa sin Nicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu?

Sin Nicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu, el conjunto negirazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra las Torri: Sommer; Bisseck; De Vrij, Bastoni; Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez y Esposito.

