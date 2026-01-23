Es tendencia:
logotipo del encabezado
Serie A

¿Por qué no juegan Nicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu en Inter vs. Pisa por la Jornada 22 de la Serie A 2025-25?

El mediocentro italiano y el volante turco no serán parte del duelo de los Neroazzurri ante las Torri por la Primera División de Italia.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Nicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu no serán parte del duelo de Inter ante Pisa por la Serie A
© Getty ImagesNicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu no serán parte del duelo de Inter ante Pisa por la Serie A

En el marco de la Jornada 22 de la edición 2025-26 de la Serie AInter y Pisa se enfrentan este viernes 23 de enero desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. Con realidades opuestas, los dos equipos van por la victoria.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Cristian Chivu no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El mediocentro Nicolo Barella y el volante Hakan Çalhanoğlu no serán de la partida. Por el primero no se conoce de manera oficial alguna lesión, por lo que se especula que el cambio es meramente táctico. El segundo, por otro lado, aún no está recuperado por una molestia en los gemelos.

¿Quiénes serán los reemplazos de Nicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu en Inter vs. Pisa?   

Con esta noticia, los mediocampistas Henrik Mkhitaryan y
Petar Sucic se suman a la alineación titular e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción de cara al futuro.

¿Cuál será la alineación de Inter vs. Pisa sin Nicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu?

Sin Nicolo Barella y Hakan Çalhanoğlu, el conjunto negirazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra las Torri: Sommer; Bisseck; De Vrij, Bastoni; Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez y Esposito.

Publicidad
Inter lanzó propuesta de 138 millones para fichar a Robinho Jr, compañero de Neymar

ver también

Inter lanzó propuesta de 138 millones para fichar a Robinho Jr, compañero de Neymar

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Los posibles grupos de la muerte del Mundial 2026
Mundial 2026

Los posibles grupos de la muerte del Mundial 2026

Las alineaciones de Italia vs. Alemania por la UEFA Nations League
UEFA

Las alineaciones de Italia vs. Alemania por la UEFA Nations League

Feliz por Neymar: el posteo de un 'crack' mundial que es tendencia en redes
Futbol Internacional

Feliz por Neymar: el posteo de un 'crack' mundial que es tendencia en redes

Miguel Borja sorprende con su nuevo club tras quedar fuera de Cruz Azul
Cruz Azul

Miguel Borja sorprende con su nuevo club tras quedar fuera de Cruz Azul

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo