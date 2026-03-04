El Estadio Ciudad de los Deportes será el anfitrión de un muy atractivo encuentro, cuando se vean las caras el Club América y FC Juárez, este miércoles en último turno. En la continuidad de la jornada 9 de la fase regular del Clausura 2026, chocan dos equipos que necesitan una victoria para recuperar terreno perdido en la tabla del campeonato.

Las ‘Águilas’ vienen de sufrir una dura derrota en la fecha anterior, al perder por 4-1 ante Tigres UANL en condición de local. Luego de aquel doloroso golpe en casa, se ubican en el 9° puesto del campeonato, con 11 puntos, tras cosechar tres victorias, dos igualdades y tres derrotas.

Mientras tanto, los ‘Bravos’ llegan tras lograr un triunfo clave en la jornada pasada, al vencer por 3-1 al Atlas también como local. Tras aquella alegría ante su afición, se colocan en el 15° lugar de la tabla, con 7 unidades, al acumular dos triunfos, un solo empate y cuatro caídas.

América buscará retornar a la senda triunfal [Foto: Getty]

¿Cuándo juegan América vs. Juárez por el Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido Club América vs. FC Juárez tendrá lugar HOY miércoles 4 de marzo, con sede en el Estadio Ciudad de los Deportes, la casa del cuadro azulcrema. El compromiso, en el marco de la jornada 9 del Torneo Clausura 2026, dará inicio desde las 21.00 hora CDMX. Será el juego que ponga punto final a la agenda deportiva del día.

¿El América vs. Juárez del Clausura 2026 de la Liga MX va por TV abierta?

Desafortunadamente para los simpatizantes, el partido Club América vs. FC Juárez no se podrá sintonizar por televisión abierta. Ninguno de los canales y señales disponibles en TV mexicana transmitirá el encuentro. Sin embargo, en las pantallas de cable tampoco se podrá sintonizar el encuentro de esta noche.

¿Qué canal transmite EN VIVO América vs. Juárez por el Clausura 2026?

El partido Club América vs. FC Juárez se podrá seguir EN DIRECTO a lo largo y ancho de México, en forma online, vía streaming, a través de la plataforma ViX Premium. Por otro lado, el juego de las ‘Águilas’ y los ‘Bravos’ también contará con la cobertura en simultáneo de Layvtime en su canal de YouTube.

