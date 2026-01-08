No, no es una casualidad. Se llama igual que su padre y su talento desborda como el de su progenitor. Robinho Jr. fue una de las gratas sorpresas en una inestable temporada del Santos de Brasil que se salvó del descenso en la parte final del campeonato y su nivel le permitió colocarse en la órbita de un grande como Inter de Milán que analiza ficharlo a cambio de una fortuna.

Las informaciones más recientes indican que el extremo de 18 años está siendo seguido desde muy cerca por Inter y que desde Italia están dispuestos a intentar acelerar por su contratación antes de que la competencia sea mayor. En ese contexto, se conoció el monto que ofrecieron desde el Viejo Continente para quedarse con la nueva joya del futbol sudamericano.

La oferta millonaria que envió Inter a Santos por Robinho Jr.

En números fríos, a Vila Belmiro llegó una oferta de 138 millones de reales, equivalente a 22 millones de euros que se dividirían entre 18 fijos y otros cuatro a pagar en bonificaciones por acuerdos contractuales. ¿Qué respondieron desde Santos? Pidieron paciencia.

Robinho Jr. podría convertirse en jugador de Inter de Milán muy pronto. (GETTY IMAGES)

No hay apuro por vender al futbolista, ya que la prioridad sería mantenerlo hasta, mínimo, mitad de año. A su vez, Robinho Jr. tampoco tiene intenciones de dejar Santos, ya que no desea cambiar de equipo a pocos meses de haberse dado a conocer ante el mundo. Cabe recalcar que el futbolista tiene contrato vigente hasta mediados de 2027, por lo que no existen urgencias por negociar.

Robinho, hijo del reconocido futbolista que supo llegar como figura al Real Madrid en la primera década de los 2000, acumula 26 partidos con cuatro goles y una asistencia. En el momento del Brasileirao en el que las cosas más parecían complicarse, el joven se ganó un lugar en el Peixe y terminó siendo un socio ideal para Neymar Jr., su ídolo y ahora compañero en el club de sus amores.

Tal como es habitual en este tipo de jugadores, se trata de un extremo por derecha que se caracteriza por su habilidad y rapidez. Robinho Jr. no teme a la hora de tener que enfrentar a los delanteros y su capacidad de regate le permite abrir espacios en defensas cerradas o en momentos en los que el ataque necesita un cambio de ritmo, algo que rompa con lo previsible.

