Manchester City recibe a Brentford este domingo por la cuarta jornada de la Premier League. El último campeón comenzó la temporada liguera con puntaje perfecto y en el día de la fecha intentará estirar su buena racha en el Etihad Stadium.

No obstante, ya se dieron a conocer las alineaciones y en la del conjunto Ciudadano no se encuentran ni Rodri ni Phil Foden, dos de las máximas figuras del equipo en sus éxitos más recientes.

¿Por qué no juegan Phil Foden y Rodri en Manchester City vs. Brentford por la Premier League?

La razón por la que Phil Foden no será de la partida en Manchester City vs. Brentford es que no se encuentra en su mejor estado de forma, motivo por el cual Pep Guardiola se decantó por otro jugador y dejó al británico en el banco de suplentes.

Rodri, en cambio, está recién recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Eurocopa contra Inglaterra y por este motivo tampoco será titular. De hecho, su regreso a las canchas se dio precisamente con la Roja en el triunfo sobre Suiza por la UEFA Nations League.

La alineación de Manchester City vs. Brentford por la Premier League

Ederson

Kyle Walker

John Stones

Manuel Akanji

Rico Lewis

Ilkay Gündogan

Mateo Kovacic

Kevin De Bruyne

Jack Grealish

Savinho

Erling Haaland

DT: Pep Guardiola

