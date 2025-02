Después de algunas semanas de espera, la espera terminó y uno de los mejores defensores de la historia del fútbol finalmente debutó en la Liga MX. Sergio Ramos, quien se convirtió en fichaje de Rayados de Monterrey en el último mercado de pases, debutó de la mejor manera posible.

Fue uno de los jugadores más destacados de la cancha en su primer partido, siendo clave en la victoria 3-1 ante Atlético San Luis. El futbolista no fue gambeteado, completó un 93% de los pases y además logró disputar 80 minutos después de varios meses fuera de las canchas.

El ex Real Madrid jugó como capitán y titular, y su presencia en el campo ayudó a Rayados a escalar posiciones en la tabla, acercándose cada vez más a los playoffs. Su debut no solo fue un gran acontecimiento para los aficionados, sino también para el equipo, que vio en él a un líder natural. Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que pocos días después llegó una mala noticia para la institución.

En la RG Deportiva confirmaron que Sergio Ramos no estará disponible para el próximo partido de Rayados ante Mazatlán por la jornada 9 del Torneo Clausura 2025. A pesar de no estar lesionado, el club decidió tomar precauciones y, por motivos de dosificación, el defensor no viajará para el encuentro. Este anuncio sorprendió a muchos, ya que la expectativa era alta por ver a Ramos en acción nuevamente.

Cabe destacar que hace unos días se habían filtrado rumores sobre algunas exigencias de Ramos antes de firmar su contrato con Rayados. Entre ellas, se mencionaba que el defensor elegiría qué partidos jugar y cuáles no. Esto generó especulaciones sobre si fue él mismo quien decidió no estar presente en el encuentro contra Mazatlán, tomando en cuenta su experiencia y su enfoque en su carrera.

La increíble oferta que rechazó Sergio Ramos antes de llegar a Rayados

Según información de la RG Deportiva, Sergio Ramos rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudita antes de decidirse por llegar a México. El defensor europeo recibió una propuesta de 28 millones de dólares por temporada para jugar en el fútbol saudí, pero optó por la experiencia en la Liga MX con Rayados de Monterrey. Este movimiento sorprendió a muchos, dado el monto de la oferta, pero Ramos apostó por un nuevo desafío en su carrera.

