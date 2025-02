Stephano Carrillo vivió un momento especial el pasado fin de semana, debido a que el mexicano hizo su debut oficial con el Feyenoord luego de irse de México con tan solo 18 años. El delantero ingresó en un partido de la Eredivisie contra el Almere en el minuto 62.

Luego de su primer encuentro con el equipo de los Países Bajos, que viene de eliminar precisamente al Milan de Santiago Giménez en la UEFA Champions League, Stephano Carrillo habló de su presente, sus sueños futbolísticos y también de las comparaciones con el ‘Bebote’.

“El equipo (Feyenoord) está más presente en México y pues claro que se debe a lo que ha hecho Santi. Es muy grande lo que hizo, pero yo soy otra persona. Mi camino y mi carrera son aparte. Hay coincidencias en el hecho de que soy joven y vengo de Liga MX, pero yo forjare mi propia historia. Espero que en un futuro vaya otro delantero y que digan lo mismo”, comentó el joven en una entrevista con Claro Sports.

Asimismo, Stephano Carrillo reconoció que Feyenoord lo puede ayudar a llegar a un equipo grande de Europa como lo hizo Santi Giménez, pero que no se apresura: “Es un club formador y muy grande. Se que me van a apoyar al máximo y que me van a dar las herramientas para que yo pueda crecer, para que me pueda desarrollar y adaptar que es lo más importante”.

Stephano Carrillo en su debut con Feyenoord (@stephanocarrillo)

“Pero primero paso a paso, no voy a pensar en otro club. Lo que me interesa es el Feyenoord, es por lo que estoy emocionado, por lo que ahora estoy feliz, y no quiero pensar en nada más”, agregó el joven surgido en Santos Laguna. Por otro lado, el delantero habló de la Selección Mexicana.

Sus sueños en la Selección Mexicana

Este lunes salió la prelista de 60 futbolistas que podrán ser llamados por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo. Y Stephano Carrillo no está en la nómina. Sin embargo, el joven cree que podrá ser convocado en un futuro: “Yo sé que el hecho de que vaya para Europa me abre las puertas en selección mayor. De mi depende ya como me vaya desempeñando, pero obviamente es algo que tengo en mente. No le voy a bajar ni un poquito, al contrario, voy a trabajar el doble. Y se que cuando me llegue la oportunidad de venir a selección mayor la voy a aprovechar”.

“Es algo que anhelo. Un Mundial es algo con lo que sueño desde niño siempre. Yo creo que es el torneo más importante, y representar a tu selección, a tus colores, no tiene comparación. Me visualizo, pero pies de plomo, tranquilo, las cosas vendrán. Yo trabajaré y lo que ya dios quiera y sepa que merezco, yo estoy bien con eso”, concluyó Stephano Carrillo.