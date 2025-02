Héctor Herrera volvió en 2025 a la Liga MX después de más de 14 años jugando en el exterior. Luego de sus pasos por el Porto, Atlético de Madrid y Houston Dynamo de la MLS, el centrocampista firmó con Toluca y busca consagrarse en el Clausura 2025.

Publicidad

Publicidad

Más allá de que Héctor Herrera ya debutó con los Diablos Rojos el pasado 29 de enero ante Pumas, por el momento el futbolista de 34 años está teniendo un rol secundario en Toluca y hasta ahora Antonio Mohamed nunca lo colocó como titular al volante.

ver también ¡Encantados! El “Lado B” de la goleada ante FC Juárez que enamoró a la afición de Toluca

Por otra parte, Héctor Herrera charló con Christian Martinoli en TV Azteca y allí el mexicano reveló en qué equipo le gustaría retirarse del futbol: “Me llena de orgullo haber hecho historia en Porto. Me encantaría volver para jugar, así sean mis últimos meses o años“.

“Me encantaría volver a vivir allí porque es una gran ciudad. Me dolió muchísimo irme, mi esposa e hijos lloraban porque no se querían ir”, reveló Héctor Herrera, quien se fue del Porto en julio de 2019 rumbo al Atlético de Madrid después de jugar durante seis años en el equipo portugués.

Publicidad

Publicidad

Héctor Herrera en el Porto (Getty Images)

“Andrés Fassi me dijo que había interés del Porto. Te soy sincero, yo ni sabía en dónde quedaba Portugal ni el Porto”, agregó el centrocampista en relación a cómo se dio su salida de Pachuca en julio de 2013 para tener su primera experiencia en Europa.

La confesión de su paso por el Atlético de Madrid

Por otro lado, Héctor Herrera confesó que en su llegada al Atlético de Madrid se dio cuenta que debía mejorar: “Yo creía que tenía un nivel apto para jugar allí, que estaba preparado, pero cuando llego al Atlético me dí cuenta de que hay un nivel un poco más arriba“.

Publicidad

Publicidad

“De repente estaba jugando al lado de Cristiano Ronaldo, Messi y Luis Suárez. Yo jugaba con ellos en la Playstation y verlos ahí al lado mía era algo que me motivaba muchísimo. Son experiencias que se quedan en la cabeza y nunca se van a olvidar. Yo siempre he confiado en mi capacidad, pero es verdad que cuando te rodeas de gente de alta gama, tú llegas a otro nivel porque la exigencia es otra”, añadió HH.

Por último, Héctor Herrera reveló cuándo decidirá dejar el futbol: “Yo creo que me quedan tres o cuatro años más. Cuando sienta que el cuerpo y sobre todo la rodilla no me acompañan, lo dejaré. Jugaré hasta que el cuerpo aguante”, concluyó el futbolista de Toluca.