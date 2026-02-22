Es tendencia:
Wesley Fofana enseña múltiples mensajes racistas que recibió tras el empate de Chelsea

El defensa francés fue el principal señalado por los aficionados de los Blues luego de su expulsión en Stamford Bridge.

Por Leandro Barraza

Wesley Fofana recibió insultos racistas en redes sociales
Wesley Fofana recibió insultos racistas en redes sociales

El mundo del futbol vuelve a verse afectado por el racismo. El pasado martes hubo un escándalo mundial tras la grave acusación de Vinicius contra Gianluca Prestianni en el partido entre Benfica y Real Madrid por Champions League, pero ahora se registró otro caso repudiable en Inglaterra, más precisamente en Chelsea.

Los Blues dejaron escapar dos puntos importantes ante Burnley por la Premier League y los aficionados de Chelsea apuntaron a Wesley Fofana como el responsable del empate por su expulsión. Sin embargo, algunos se excedieron y le dedicaron mensajes racistas que el propio jugador publicó.

Fofana posteó un total de cinco historias en su cuenta de Instagram con insultos de los fanáticos. Tal como mostró Fofana, aficionados se dirigieron a él con mensajes del estilo: “Mono”, “deberían enviarte al zológico después de esta tarjeta roja”, “pedazo de mierda” o simplemente con emojis de mono.

Los mensajes racistas que publicó Wesley Fofana

Bombazo: las 5 sanciones que Prestianni y Benfica recibirán si UEFA comprueba el ‘racismo’

ver también

El descargo de Wesley Fofana

Luego de mostrar las capturas de los mensajes ofensivos, Fofana publicó una última historia con el texto: “2026, sigue siendo la misma cosa, nada cambia. Esta gente nunca es castigada. Crean grandes campañas contra el racismo, pero nadie hace realmente nada”.

En síntesis

  • Wesley Fofana denunció haber recibido insultos racistas tras ser expulsado ante el Burnley.
  • El futbolista publicó cinco historias en Instagram con capturas de los mensajes ofensivos.
  • Vinicius realizó una acusación similar contra Gianluca Prestianni en un reciente partido europeo.
