Un increíble episodio tuvo lugar en plena jornada de la UEFA Champions League en Portugal, en una situación peculiar de las que sí se condenan en el mundo del futbol. Vinicius Jr acusó actos de racismo durante el partido de Real Madrid, y desató un escándalo del que opinaron todos, con el árbitro del encuentro en el epicentro de los señalados.

Publicidad

Publicidad

En los primeros minutos del segundo tiempo del juego en el Estadio Da Luz, el brasileño había marcado el 1-0 del ‘Merengue’ con un golazo al ángulo. A modo de celebración, el delantero festejó con un baile mirando a la afición de Benfica, lo que no cayó nada bien entre los futbolista de las ‘Águilas’. Y los cruces tuvieron el peor efecto de todos.

Luego de un tumulto entre jugadores de ambos equipos, Vini Jr reclamó que Gianluca Prestianni le había dicho ‘Mono’ en esa serie de empujones que se generó tras el gol. El crack de Real Madrid estaba discutiendo con sus rivales, cuando el presunto insulto del argentino del Benfica lo sacó de quicio, causando una reacción inmediata.

La reacción al instante de Vini con Lexetier [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En el momento, el ex Flamengo corrió a avisarle a Francois Lexetier, y el árbitro aplicó el protocolo antirracista y suspendió momentáneamente el juego. La normativa sostiene que el juez, en caso de ser informado de un episodio de tales características, debe detener al instante el partido. No obstante, Vinicius no pudo cumplir con su cometido.

ver también Cuántos goles necesita Barcelona para remontar ante Atlético Madrid en la vuelta por Copa del Rey

El brasilero le pidió insistentemente al colegiado que le mostrase tarjeta roja a Gianluca Prestianni por la supuesta alegación. Sin embargo, tras revisar las cámaras no encontraron pruebas y no pudieron expulsarlo. Fue por ello que el encuentro debió ser reanudado con todos los futbolistas en el campo, más allá del impulso de Vini Jr.

ver también Por qué burlan con un cono naranja a Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid en 2026

La razón por la cual el argentino se salió con la suya es bastante simple: si efectivamente dijo ‘Mono’ es difícil de saberlo, ya que se tapó la boca con la camiseta al hacerlo. El del Real Madrid había comenzando diciéndole unas palabras al del Benfica, y Prestianni contestó pero poniéndose la playera por encima del rostro. Así, no hay manera de comprobar que el reclamo de Vinicius sea real.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Pueden sancionar a Gianluca Prestianni tras el cruce con Vinicius Jr?

Según la reglamentación del protocolo anti-racismo de la UEFA, en este caso la novela podría continuar luego del juego de Champions League. Primero, se procedería a la revisión del informe arbitral: el juez principal y sus asistentes debieran indicar si oyeron algo o recibieron alguna comunicación. Después, se recurriría a un análisis de audio y video; esto es, volver a revisar cámaras del estadio y micrófonos de campo (ambiente y altura), para ver si captaron algo. También, en algunos casos, puede volcarse a recopilar testimonios de terceros (jugadores, miembros de los staff técnicos, cuarto árbitro, etcétera…).

En caso de no llegar a una resolución favorable tras la totalidad del proceso pertinente, no habría sanción para el jugador en cuestión. De lo contrario, en el caso de que sí se alcance la conclusión de que efectivamente cometió el acto racista, podría recibir hasta diez fechas de suspensión. Así lo señala el protocolo correspondiente para estas situaciones en el Código Disciplinario de la UEFA para Champions League y todas sus competencias.

Publicidad