Durante la última semana, mucho se ha especulado y se ha opinado sobre el castigo que Gianluca Prestianni debiera recibir por su incidente del martes en Lisboa. El joven atacante argentino estuvo en boca de todos por su presunto exabrupto racista contra Vinicius Jr, que le costó una masacre pública de protagonistas de la esfera del futbol.

Desde Kylian Mbappé, que pidió que no vuelva a jugar la Champions League, a aficionados que directamente pidieron su parate definitivo del futbol, las posturas se multiplicaron. Ahora bien, la FIFA ya mantiene una posición interna de los pasos a seguir. En este sentido, la entidad ha elaborado un plan para penalizar el acto de comprobarse que fue efectivamente así.

En las últimas horas, la Federación le ha manifestado formalmente a Benfica y al jugador, las 5 sanciones que pueden caberles si fallan en su contra. Así lo dio a conocer en forma exclusiva Top Skill Sport UK, que sostuvo que de constatarse la acción racista, tanto el futbolista como el club sufrirían castigos. El cuadro portugués no sería eximido de la responsabilidad de lo hecho por su patrimonio.

Prestianni padecerá la acusación de Vini [foto: Getty]

– Suspensión de 5 a 10 partidos (a Gianluca Prestianni)

– Multa de 5 a 10 millones de euros (al Benfica, que luego podría multar internamente a Gianluca Prestianni)

– Reducción de puntos en sus competiciones (al Benfica)

– Pérdida de partidos con descalificación automática si se clasifica a una siguiente ronda (al Benfica)

– Expulsión o descenso en sus competiciones (al Benfica)

Esto no significa que el jugador o la institución vayan a padecer todos estos castigos de parte de la FIFA; sino que, según la evaluación final del estudio del caso, las medidas podrían alcanzar hasta esos niveles extremos. El organismo tiene una política de ‘tolerancia cero’ con el racismo y no lo dejará pasar.

Además, de acuerdo al informe en cuestión que salió a la luz, las federaciones nacionales (de Portugal donde pertenece el equipo y de Argentina a la que representa al jugador) podrían enfrentar consecuencias, a modo de medida ejemplar para marcar un precedente a futuro y fomentar la educación.

Ante este escenario, en la Casablanca están atentos: en base a la resolución que saldrá en las próximas horas, Real Madrid podría incluso clasificar sin jugar la revancha, en caso de que se aplique ese tipo de sanción. El ‘Merengue’, en cualquier escenario, sale beneficiado por la situación, y el Benfica, duramente perjudicado a raíz de aquel suceso en Champions League.