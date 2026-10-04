Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Sweden, Liga de Naciones
Romania vs. Sweden, Liga de Naciones

Rumania llega golpeada y sin puntos a la fecha 4 de la Liga de Naciones, y el lunes 5 de octubre se mete en la cancha ante una Suecia que no pierde hace dos partidos.

El historial reciente marca una diferencia grande entre ambos: Rumania busca su primer resultado positivo del certamen mientras Suecia pelea por meterse entre los mejores de su zona.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo local no encuentra forma de frenar la caída. Perdió sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de ellos un golpe durísimo: 0-6 de visitante ante Polonia. Antes había caído 2-4 como local frente a Bosnia y también había sido superado por Suecia. Son tres derrotas en fila y cero puntos en la tabla.

Suecia, en cambio, llega con la tranquilidad de no haber perdido en sus últimas tres presentaciones. Empató 1-1 de visitante ante Bosnia, venía de ganarle 3-1 a Polonia como local y antes había superado justamente a Rumania por 2-1. Esa buena racha la tiene instalada en los puestos altos de la clasificación general.

El historial entre Rumania y Suecia

Se enfrentaron nueve veces y el balance favorece claramente a Suecia, que ganó cinco de esos cruces por tres de Rumania, con dos empates en el medio. En materia de goles también hay ventaja sueca: 11 contra 9. El antecedente más reciente fue hace apenas unos días, el 25 de septiembre, cuando Suecia se impuso 2-1 de local.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Suecia vs. Rumania2-1UEFA Nations League
15/11/2019Rumania vs. Suecia0-2UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2019Suecia vs. Rumania2-1UEFA European Championship Qualifiers
27/03/2018Rumania vs. Suecia1-0Friendlies
09/02/1997Rumania vs. Suecia0-2Friendlies
10/07/1994Rumania vs. Suecia2-2FIFA World Cup
12/06/1994Rumania vs. Suecia1-1Friendlies
09/06/1983Suecia vs. Rumania0-1UEFA European Championship Qualifiers
08/09/1982Rumania vs. Suecia2-0UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Suecia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones