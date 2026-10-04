Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Rumania llega golpeada y sin puntos a la fecha 4 de la Liga de Naciones, y el lunes 5 de octubre se mete en la cancha ante una Suecia que no pierde hace dos partidos.

El historial reciente marca una diferencia grande entre ambos: Rumania busca su primer resultado positivo del certamen mientras Suecia pelea por meterse entre los mejores de su zona.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo local no encuentra forma de frenar la caída. Perdió sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de ellos un golpe durísimo: 0-6 de visitante ante Polonia. Antes había caído 2-4 como local frente a Bosnia y también había sido superado por Suecia. Son tres derrotas en fila y cero puntos en la tabla.

Suecia, en cambio, llega con la tranquilidad de no haber perdido en sus últimas tres presentaciones. Empató 1-1 de visitante ante Bosnia, venía de ganarle 3-1 a Polonia como local y antes había superado justamente a Rumania por 2-1. Esa buena racha la tiene instalada en los puestos altos de la clasificación general.

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El historial entre Rumania y Suecia

Se enfrentaron nueve veces y el balance favorece claramente a Suecia, que ganó cinco de esos cruces por tres de Rumania, con dos empates en el medio. En materia de goles también hay ventaja sueca: 11 contra 9. El antecedente más reciente fue hace apenas unos días, el 25 de septiembre, cuando Suecia se impuso 2-1 de local.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA Nations League 15/11/2019 Rumania vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2019 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 27/03/2018 Rumania vs. Suecia 1-0 Friendlies 09/02/1997 Rumania vs. Suecia 0-2 Friendlies 10/07/1994 Rumania vs. Suecia 2-2 FIFA World Cup 12/06/1994 Rumania vs. Suecia 1-1 Friendlies 09/06/1983 Suecia vs. Rumania 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/1982 Rumania vs. Suecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis