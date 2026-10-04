Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania llega golpeada y sin puntos a la fecha 4 de la Liga de Naciones, y el lunes 5 de octubre se mete en la cancha ante una Suecia que no pierde hace dos partidos.
El historial reciente marca una diferencia grande entre ambos: Rumania busca su primer resultado positivo del certamen mientras Suecia pelea por meterse entre los mejores de su zona.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
El equipo local no encuentra forma de frenar la caída. Perdió sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de ellos un golpe durísimo: 0-6 de visitante ante Polonia. Antes había caído 2-4 como local frente a Bosnia y también había sido superado por Suecia. Son tres derrotas en fila y cero puntos en la tabla.
Suecia, en cambio, llega con la tranquilidad de no haber perdido en sus últimas tres presentaciones. Empató 1-1 de visitante ante Bosnia, venía de ganarle 3-1 a Polonia como local y antes había superado justamente a Rumania por 2-1. Esa buena racha la tiene instalada en los puestos altos de la clasificación general.
El historial entre Rumania y Suecia
Se enfrentaron nueve veces y el balance favorece claramente a Suecia, que ganó cinco de esos cruces por tres de Rumania, con dos empates en el medio. En materia de goles también hay ventaja sueca: 11 contra 9. El antecedente más reciente fue hace apenas unos días, el 25 de septiembre, cuando Suecia se impuso 2-1 de local.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA Nations League
|15/11/2019
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2019
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/03/2018
|Rumania vs. Suecia
|1-0
|Friendlies
|09/02/1997
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|Friendlies
|10/07/1994
|Rumania vs. Suecia
|2-2
|FIFA World Cup
|12/06/1994
|Rumania vs. Suecia
|1-1
|Friendlies
|09/06/1983
|Suecia vs. Rumania
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/1982
|Rumania vs. Suecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Suecia suma 7 puntos en el torneo.