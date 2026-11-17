Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Bosnia y Herzegovina llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Bosnia y Herzegovina perdió 2-3 como visitante ante Suecia. El conjunto marcha 24° con 8 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Polonia.

Rumania viene de ganar 2-1 como local ante Polonia. El equipo ocupa el puesto 45 con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Suecia.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania

Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 5 triunfos de Bosnia y Herzegovina y 4 de Rumania.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-4 UEFA Nations League 15/11/2025 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/03/2025 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 26/09/2022 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 4-1 UEFA Nations League 07/06/2022 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 1-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 0-3 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis