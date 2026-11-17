Los números de las finalistas de la Copa del Mundo con y sin su último Balón de Oro son tajantes. Hay más dependencia de Rodri.

Argentina y España se encuentran marcados por presentes distintos. La vigente campeona del mundo se encuentra en un momento de crecimiento más allá de la derrota frente a Inglaterra. La Albiceleste espera poder consolidar un proyecto serio de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo sin Lionel Andrés Messi. Eso sí, los números dicen que la dependencia de la Roja alrededor de Rodri es superior a la que tiene en este momento el combinado de Lionel Scaloni sin la Pulga.

Los datos de Opta sentencian que España ha ganado el 80,5% de sus partidos oficiales con Rodrigo Hernández en el campo desde septiembre del 2022. Hablamos de un total de 33 victorias, 6 empates y solo dos derrotas. Los números bajan de manera considerable sin el volante del Barcelona y llegan hasta un 57,1%. A lo largo de los 21 partidos oficiales con los que no ha podido contar con el Balón de Oro la Roja ha caído en 3 ocasiones, ha igualado en otras 6 y apenas ha podido quedarse con los puntos en 12. Ha sufrido más derrotas sin Rodri en los 41 encuentros donde ha disfrutado del volante.

Los números de Messi con Argentina ni mucho menos llegan a este tipo de estadísticas. Si tenemos en cuenta el periodo entre el año 2005 y el 2026, veremos cómo la Albiceleste ganó el 69,4% de sus partidos oficiales con Lionel en el campo. El balance se queda en 147 partidos oficiales repartidos con 102 victorias, 28 empates y 17 derrotas en el ámbito oficial. Sin el zurdo la cosa no baja de manera tan dramática como sí ocurre con Rodri.

A lo largo de estos 21 años y cuando Argentina no tuvo a Messi, su capacidad de obtener los 3 puntos fue de un total de 52,4%. Todo esto a lo largo de 22 partidos oficiales donde la estrella del Inter Miami estuvo ausente en uno de los ciclos más históricos del fútbol suramericano en cuanto al panorama de selección se refiere. España vive una época de bonanza y crecimiento, pero también de una dependencia total de su último Balón de Oro.

Rodri y Messi, los jugadores que más afectan a Argentina y España con sus ausencias: GETTY

No fue un último fin de semana tranquilo para ambas finalistas. España perdió su invicto de más de 40 partidos ante Inglaterra en el Estadio Metropolitano por la última jornada de la UEFA Nations League. Argentina, por su parte, cayó frente a Uruguay en La Bombonera en un contexto de poco público en las tribunas y en el primer partido sin Messi en más de 20 años en territorio albiceleste. Costa Rica dentro de unas horas será el próximo desafío.

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Scaloni abrió las puertas a Messi

Se le consultó al entrenador de la Selección Argentina si Messi podría ser incluso su asistente en un futuro. Tras haberse retirado de la selección mayor como futbolista, Scaloni dejó en claro que si quiere unirse al cuerpo técnico tendrá todas las puertas abiertas para hacerlo. No se espera ni mucho menos que Lionel haga este tipo de movimientos tras alejarse de la Albiceleste después de más de 20 años.

“Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando, más allá del 2030 va a seguir. La Selección ya dijo que no pero él como futbolista ojalá siga hasta que pueda… Si quiere venir acá está sin ningún problema, ahora que se va Walter Samuel mirá… que venga”, palabras de Scaloni en las últimas horas y antes de recibir a Costa Rica.

Datos claves

España ganó el 80,5% de sus partidos oficiales con Rodri y el 57,1% sin él.

ganó el de sus partidos oficiales con y el sin él. Argentina ganó el 69,4% de sus partidos oficiales con Lionel Messi y el 52,4% sin él.

ganó el de sus partidos oficiales con y el sin él. Lionel Scaloni afirmó que Lionel Messi tiene las puertas abiertas del cuerpo técnico de Argentina.