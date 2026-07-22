Real Madrid recibe el “sí” del mejor futbolista del Mundial 2026: “Están muy cerca”

Desde España informan que Rodri Hernández estaría muy cerca de convertirse en el nuevo fichaje del Real Madrid de José Mourinho.

El Real Madrid comienza a mover sus fichas de cara al futuro y ya tendría encaminado uno de los fichajes más importantes del mercado. Rodrigo Hernández, figura del Manchester City y elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 tras liderar a España hacia el título, se ha convertido en el gran objetivo del conjunto merengue para reforzar el mediocampo.

Según informó el periodista Matteo Moretto, la operación avanza por buen camino. El volante español ya habría dado el visto bueno para vestir la camiseta del Real Madrid, luego de que las conversaciones entre ambas partes progresaran de manera positiva durante las últimas semanas.

Rodri Hernández muy cerca de llegar el Real Madrid (Getty Images).

En su cuenta de X, Moretto señala que existe una buena sintonía entre el futbolista y la dirigencia madridista respecto a las condiciones personales del contrato, por lo que uno de los pasos más importantes de la negociación ya estaría prácticamente resuelto. Ahora el desafío será alcanzar un acuerdo con el Manchester City, donde Rodri continúa siendo una pieza fundamental.

Otro aspecto que acerca la operación es el cambio de postura de Florentino Pérez. Si meses atrás el presidente del Real Madrid veía como una misión casi imposible fichar al mediocampista, hoy considera que vale la pena realizar un importante esfuerzo económico para incorporar a quien muchos consideran el mejor volante del mundo.

Con 30 años y tras conquistar el Mundial 2026 siendo distinguido con el Balón de Oro por la FIFA como el mejor jugador del torneo, Rodri protagonozaría uno de los grandes bombazos del mercado de fichajes europeo.

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El Real Madrid ya cuenta con el visto bueno de Rodri y, desde el punto de vista contractual, las partes ya están muy cerca.



Florentino Pérez se muestra ahora mucho más abierto a la posibilidad de ficharlo.



Todavía no hay ninguna negociación en curso con el Manchester City. https://t.co/NDbDbwOHOs — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026

En síntesis…