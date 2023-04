Los Milwaukee Bucks fueron eliminados a manos de Miami Heat en la primera ronda de los playoffs de la NBA. Los Bucks llegaban como los grandes candidatos al anillo, tras tener el mejor registro de la temporada regular con 58 partidos ganados y 24 perdidos.

Se perfilaban para ganar su segundo campeonato en las últimas tres temporadas, luego del conseguido en 2021 contra Phoenix Suns. Si bien Giannis Antetokounmpo no jugó los primeros tres partidos de la serie contra el Heat, la cara del equipo es él y fue quien se plantó en la conferencia de prensa tras no cumplir los objetivos. Si bien el objetivo en sí no era el anillo, la temporada fue muy pareja y solo gana uno de 30 equipos, se planteaban llegar más lejos.

La campaña de los Bucks puede calificarse como un fracaso deportivo, al fin y al cabo estamos hablando de deporte, un juego. En el que hay ganadores y perdedores, que no son fracasados. Pero no tiene nada de malo admitir que las cosas no salieron como uno planeaba.

Un periodista le preguntó al griego si pensaba que la eliminación en primera ronda era un fracaso y el basquetbolista dejó una reflexión: "Me preguntaste lo mismo el año pasado. Okey. ¿Te ascienden cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces cada año que trabajas es un fracaso. ¿Sí o no? No. Cada año que trabajas, lo haces con un objetivo, que es conseguir un ascenso, cuidar a tu familia, poder… no lo sé. Darles una casa o cuidar a tus padres. Trabajás hacia un objetivo. No es un fracaso, son pasos hacia el éxito”. Y agregó: “No quiero que sea personal. Siempre hay pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó 6 títulos. ¿Fueron los otros 9 años un fracaso? Te estoy preguntando, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué me haces la otra pregunta? Es la pregunta incorrecta. No hay fracasos en el deporte. Hay días buenos y días malos. Algunos días puedes alcanzar el éxito, en otros no. Algunos días es tu turno, otros días no lo es. Y eso es sobre lo que va el deporte. No siempre ganas. Algunos ganan. Y este año, alguien va a ganar”.

No es la primera vez que se plantea este tema. Pero hay contextos. Este año, Milwaukee tenía un equipo para llegar un poco más lejos. Su campaña de este año puede considerarse un fracaso deportivo, teniendo en cuenta las expectativas que había sobre ellos.

Esto no quiere decir que los jugadores de los Bucks sean fracasados, ni mucho menos. Pero la campaña sí lo fue. No se alcanzaron los objetivos. Incluso, la Real Academia Española define al fracaso como: “Resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien”.

Además, Giannis dijo: “Entre 1971 y 2021, que no ganamos ni un campeonato, ¿fueron 50 años de fracasos? No, no lo fueron”. Es cierto, pero no siempre Milwaukee tuvo jugadores MVP y equipos para campeonar. Lo mismo que dijo de Jordan, MJ en sus 15 temporadas no estuvo en planteles para salir campeón.

Alguien que explica bien este punto y, con el mismo ejemplo, es Manu Ginóbili: “Tuve más fracasos que triunfos. No conozco atleta que haya ganado más de lo que perdió . Jordan, el mejor jugador de la historia. Jugó 15 temporadas y ganó 6… 9 las perdió, y no se fue a casa contento. Lo normal es perder y no ganar”.

Más acá, el Chapu Nocioni, en sus redes, expuso: "Me parece importante terminar con este temor a la palabra fracaso. La eliminación de Bucks de ayer fue un fracaso. Es así de simple. Y no tiene nada de malo. El fracaso es parte del crecimiento y una variable constante en el deporte. ¿Cuál es el problema?".

El deportista convive con la derrota y, en algunos casos, con el fracaso. Y no está mal que eso suceda. Se puede tomar como fracasos deportivos a grandes equipos que decepcionaron rotundamente, en base a las expectativas que había sobre ellos. Por ejemplo: la selección argentina de fútbol en el Mundial de Corea-Japón 2002 o el seleccionado estadounidense de básquet en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.