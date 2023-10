Un pasito más cerca del inicio de la temporada NBA 2023-24. Llegó el famoso día de los medios para los equipos del mejor baloncesto del mundo y LeBron James fue una de las estrellas que confirmó el próximo equipo en el que quiere jugar. ¡Se unirá a Stephen Curry y Kevin Durant!

Luego de especular con el retiro tras ser barrido 4 a 0 en las Finales de la Conferencia Oeste, LeBron resaltó el trabajo que hicieron el entrenador Darvin Ham y el gerente general Rob Pelinka para conformar un equipo de los Lakers contendiente para Playoffs



“El trabajo que hicieron el entrenador Ham y Rob me inspiró. Conseguimos un equipo realmente bueno e hicimos un gran trabajo durante el verano”, dijo LeBron James en conferencia de prensa y la bomba sobre en cuál equipo le gustaría jugar estaría por llegar.

Se unirá a Curry: LeBron confirmó el próximo equipo en el que quiere jugar

Kevin Durant no dudó en decir “el año que viene jugaré” y luego Stephen Curry también dejó en claro que tiene el mismo sentir: “Quiero jugar. Es lo único que no he hecho (…) Definitivamente quiero estar ahí. Quiero estar en el equipo”. ¿Y LeBron James se les unió?

El Dream Team de Estados Unidos viene de quedar cuarto en el Mundial FIBA 2023, y en búsqueda de recuperar el dominio a nivel internacional en los Juegos Olímpicos París 2024, LeBron dejó claro que quiere unirse al equipo que tendría a Durant y Curry representando a USA: “Sí tengo interés. No creo que suponga un gran costo físico. No tendría que hacer mucho. Rebota un poquito. Pasa un poquito. Defender. Bloquea algunos tiros”.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).