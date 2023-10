Después de la tormenta llega la… Stephen Curry decidió ponerle una alta dosis de picante al debate sobre quién es el mejor base en la historia de la NBA y sus palabras causaron tanto revuelo que hasta el mismo Michael Jordan opinó sobre el tema. Ahora, llegó el momento de que la estrella de Golden State Warriors le responda a MJ.

¡A los antecedentes! Curry dijo que era el mejor base de todos los tiempos porque “si me pones en mi propio equipo, seguro que me escogeré“. ¡Boom! Le llegó la noticia bomba a Jordan, quien decidió enviarle un mensaje al periodista Stephen A. Smith, de ESPN, para responderle a ‘El Chef’.

“No estoy de acuerdo sobre el mejor armador (base) de todos los tiempos. Magic Johnson es fácilmente el mejor armador de todos los tiempos. Steph Curry está muy cerca, pero no adelante de Magic. Debes definir al armador para realmente tener un debate serio. Steph Curry es, con diferencia, el mejor tirador de todos los tiempos, pero Magic Johnson inventó el triple-doble. Para ser honesto, es una estadística de armador, Magic fue el mejor”, fue el mensaje que Jordan le envió a Smith y la respuesta perfecta de la figura de Golden State Warriors estaba por llegar.

Curry le responde a Jordan por decir que no es el mejor base de la historia

Luego de la opinión de Michael Jordan sobre el mejor base en la historia de la NBA, el mismo Earvin Magic Johnson le explicó a Stephen Curry de manera contundente porque no se merecía esta denominación histórica. El debate estaba encendido hasta que ‘El Chef’ decidió traer calma con la respuesta perfecta tanto a MJ como a la leyenda de Los Angeles Lakers.

“El debate irresoluble, por eso a todo el mundo le encanta hablar de ello. Puedo decir que soy el mejor y Magic puede defender su posición, y cualquier otro armador puede intervenir. Es lo hermoso del baloncesto y de las épocas. Obviamente, hay mucho respeto y admiración por lo que Magic hizo en su carrera. Su currículum es insuperable. Si estás en esa conversación, no importa de qué época eres, no importa cuál haya sido tu estilo de juego, sea lo que sea, si estás en esa conversación, entonces es un trabajo bien hecho. Obviamente todavía estoy contribuyendo a (mi legado) y eso es lo que me encanta de la conversación”, le dijo Curry a Whitney Sandretto, de la emisora 95.7 The Game (El Juego).

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.

¿Cuántas veces se retiró Michael Jordan de la NBA?

No una, ni dos. La leyenda de Chicago Bulls mantuvo la llama encendida de querer ser jugador hasta la temporada 2002-03 con dos retiros no definitivos antes de la decisión final. Michael Jordan se retiró tres veces de la NBA: 6 de octubre de 1993 con Chicago Bulls, 13 de enero de 1999 con el mismo equipo y 16 de abril de 2003 con Washington Wizards.