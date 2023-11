El video llegó a 5 millones de reproducciones: El premio que el DT de Lakers no quiso darle a LeBron

Los Angeles Lakers empieza a recomponer el camino en una temporada NBA 2023-24 que los tuvo con un inicio perdedor y no es un secreto que LeBron James ha sido la clave. Así que, por qué no darle un premio a ‘El Rey’ tras superar los 39.000 puntos. La respuesta del entrenador del equipo californiano fue un no.

En la historia de la NBA, LeBron no solo quedará como el jugador que logró superar los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador de la liga, también consiguió el récord de ser el primer jugador de todos los tiempos que llega y supera las 39.000 unidades. Sin embargo, Darvin Ham, entrenador de los Lakers, le puso otro desafío a James antes de darle el premio que se volvió viral en X (Twitter).

Con una victoria 131 a 99, Los Angeles Lakers venció a Utah Jazz el 21 de noviembre. LeBron James registró 17 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en 24 minutos de juego. Aquella noche iba a quedar en la memoria de ‘El Rey’, y cuando la tradición en la NBA dictaba que recibiría un premio conmemorativo, el DT del equipo californiano sorprendió con su decisión.

El video protagonista de esta historia causó tanto impacto que, a pesar de estar disputándose la victoria de Dallas Mavericks contra los Lakers del 22 de noviembre, seguía sumando más y más reproducciones hasta llegar a las 5 millones de vistas en X. Todo porque Darvin Ham quiere que LeBron llegue a los 40.000 puntos en la NBA.

En la NBA existe como una de sus tradiciones darle el balón del partido como premio simbólico al jugador que logra algún récord sin precedentes. Esto era lo que iba a pasar en el vestuario de Los Angeles Lakers, pero el entrenador Ham hizo que LeBron James reaccionara con un “maldición”.

El video llegó a 5 millones de vistas: El premio que el DT de Lakers no quiso darle a LeBron

“Bron, felicidades por 39.000 (puntos). Sin embargo, debes llegar a 40.000 antes de conseguir el balón del juego“, explicó Darvin Ham para no darle este premio conmemorativo a LeBron James. Sin embargo, con un promedio por juego de 25.7 puntos en la temporada NBA 2023-24, todo apunta a que en esta misma campaña lograra llegar a la meta que le puso el DT de Los Angeles Lakers para darle la pelota del partido.

LeBron James publicó quién es el mejor jugador en la historia de la NBA

Llegó la hora de celebrar el récord histórico de ser el primer jugador en la historia de la NBA que llega a 39.000 puntos, así que nada mejor que hacerlo con una publicación en Instagram en la que eligió quién es el GOAT (Mejor de Todos los Tiempos). “Top 2 y no soy 2. ¡1 de 1!”, publicó LeBron James en un post que llegó a más de 900.000 ‘Me Gusta’.