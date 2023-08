La inmortalidad del mejor baloncesto del mundo le abrió las puertas a la clase 2023, y a pesar que fue un inducido en el 2022, Emanuel Manu Ginóbili estará de nuevo en el Salón de la Fama Naismith Memorial al ser uno de los presentadores del mítico entrenador de la NBA Gregg Popovich.

Como Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama el 10 de septiembre de 2022 podía ser escogido a partir del 2023 como presentador de las nuevas leyendas que fueran elegidas. No solo Tony Parker lo hizo, Popovich también se quedó con el argentino e hizo una sorprendente confesión.

Gregg Popovich no solo fue el líder del Big-3 de San Antonio Spurs con Tim Duncan, Tony Parker y Emanuel Ginóbili, que ganó cuatro títulos en la NBA. Ya es el entrenador con más victorias (1.364) de la historia y se convirtió en el DT con el contrato más rico de todos los tiempos.

Popovich confesó cómo Ginóbili lo ayudó a ganar US$80 millones en la NBA

Cuando el retiro parecía ser una opción, Gregg Popovich sorprendió y llegó a un acuerdo con San Antonio Spurs por cinco años y más de $80 millones de dólares. El mismo DT confesó que Manu Ginóbili es una de las claves para que se mantenga vigente y haya podido lograr el contrato más alto para un entrenador en la historia de la NBA.

“He intentado escucharlos más a ellos (Parker, Duncan y Ginóbili) de lo que ellos me escuchan a mi. Solo porque sabes que ellos son jóvenes y sus mentes están activas. Sabes, comoManu Ginóbili: el individuo más curioso que yo he conocido en mi vida. Él no fue a la universidad, pero estará leyendo sobre agujeros negros en el espacio. Ahora está leyendo el libro de Dr. T que estuvo segundo en la lista de ‘Best Sellers’ (Más Vendidos) del New York Times acerca de cómo vivir, ya sabes, medicamente y esa clase de cosas. Él te dirá: ‘Pop, ¿has leído este libro?’ o ‘¿Has oído sobre esto’ y eso me mantiene activo“, confesó Popovich en la conferencia de prensa anterior a ser inducido al Salón de la Fama.