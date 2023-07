Una tras otra fueron cayendo las bombas de la agencia libre de la NBA 2023-24 y cuando parecía que ya no quedaban más nombres disponibles, Damian Lillard cambió de parecer, le pidió un intercambio a Portland Trail Blazers para salir del equipo y, según un reporte, ya habría rechazado a dos franquicias. ¿Los Angeles Lakers y Golden State Warriors?

Antes del inicio de la temporada NBA 2021-22, Lillard confesó que se reunió con LeBron James y hablaron de cómo sería si jugaran juntos. “Él me pintó la imagen que si me fuera la situación podría verse así. No me dijo que viniera a Los Ángeles, y no me dijo nada que yo no supiera aparte de cómo podría ser. Le dije: ‘Sé que si tuviera que jugar con todos ustedes, sé que funcionaría debido a mi conjunto de habilidades'”, le contó Dame a Chris Haynes, de Bleacher Report.

Sin embargo, Los Angeles Lakers no fue uno de los dos equipos que rechazó Damian Lillard con un contundente no. Entonces… ¿Fue Golden State Warriors? El siete veces All-Star de la NBA había manifestado que le gustaba el recibimiento que le daba la afición de los Dubs, pero con la llegada de Chris Paul, el equipo de San Francisco tampoco fue uno de los que se mostró interesados en Dame.

Mientras que Joe Cronin, gerente general de Portland Trail Blazers, manifestó que van a ser pacientes para realizar el intercambio de Lillard, a la narrativa que Damian solo quiere jugar en Miami Heat se le sumó la versión de los dos equipos que rechazó el base estrella de la NBA.

¿Lakers y Warriors? Lillard le dijo un ‘no rotundo’ a dos equipos de la NBA

Shams Charania, del portal The Athletic, estuvo en el Show de Pat McAfee y reveló el nombre de los equipos que mostraron un nivel de interés para ir por Damian Lillard: Boston Celtics y Los Angeles Clippers. La respuesta de Dame frente a la posibilidad de llegar a estas dos franquicias fue un “no rotundo”, según Charania.