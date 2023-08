El Mundial de Baloncesto 2023 puso primera marcha para el Dream Team de Estados Unidos, y a pesar que llegó a estar con una diferencia en contra de doble dígito durante el primer cuarto, se llevó una victoria contra Nueva Zelanda con la presencia de LeBron James de la manera menos pensada. Por algo es ‘El Rey’ de la NBA.

La Selección de USA se empezó a preparar para la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA 2023 con un juego amistoso contra Alemania y al ver que su compañero de Los Angeles Lakers, Austin Reaves, tuvo un juego con 9 puntos, 4 asistencias y el mismo número de rebotes, LeBron no dudó en elogiarlo. Este jugador sería el otro protagonista de esta historia.

Estados Unidos venció a Nueva Zelanda por 99 a 72 puntos por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Baloncesto 2023. Mientras que Paolo Banchero fue la gran figura con 21 puntos, Reaves tampoco lo hizo nada mal y registró 12 puntos y 6 asistencias viniendo desde la banca. Él hizo que LeBron James estuviera presente en el Dream Team.

LeBron James apareció con el Dream Team de USA de la manera menos pensada

Paul Pierce se animó a predecir que el regreso de LeBron James al Dream Team de Estados Unidos se daría junto a Stephen Curry para los Juegos Olímpicos París 2024. Sin embargo, los aficionados de USA se le adelantaron a la leyenda e hicieron que ‘El Rey’ apareciera junto a Austin Reaves.

El juego de Reaves ha gustado tanto en el mundo de la NBA que no solo Los Angeles Lakers le dio un contrato por cuatro años y más de US$53.8 millones. Un aficionado de la Selección USA decidió que LeBron apareciera con su nombre en un cartel durante la primera fecha de la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA 2023. Y eso no fue lo menos pensado, ya que la pancarta tenía el símbolo que daba a entender que Austin Reaves era mejor que ‘El Rey’.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).