El mejor baloncesto del mundo se da el lujo de tener en LeBron James y Stephen Curry dos de los mejores jugadores de la actualidad a pesar de tener 38 y 35 años, respectivamente. ¿Y qué será de la NBA después de ellos? La estrella de Golden State Warriors ya eligió el jugador que será la cara de la liga.

No por nada Michael Jordan lo reclutó para su famosa marca ‘Air Jordan’. El otro protagonista de esta historia lleva cinco temporadas, en cuatro fue elegido como All-Star, y ya se puede dar el lujo de presumir que tiene récords que ni MJ, ni LeBron lograron en la historia de la NBA.

El elegido por Stephen Curry como la próxima imagen de la NBA luego de LeBron James es el único jugador de la historia que registró un triple doble de 60 puntos, 10 asistencias y 21 rebotes. Lo hizo contra New York Knicks el 27 de diciembre de 2022. Además, ‘El Niño Maravilla’ es el segundo jugador con más partidos (5) de 50 puntos tras las primeras cinco temporadas NBA. Quedó igualado con ‘El Rey’ y solo lo supera Jordan y los 17 partidos que tuvo con al menos 50 unidades en sus primeros cinco años.

Stephen Curry eligió quién será el próximo LeBron James de la NBA

Stephen Curry ha enfrentado once veces a Luka Doncic en temporada regular de la NBA y no es casualidad que el saldo para ‘El Chef’ haya sido de cinco victorias y seis derrotas. A pesar de que Golden State Warriors venció a Dallas Mavericks en cinco juegos durante las Finales de la Conferencia Oeste 2022, el duelo más importante entre Steph y Doncic hasta el momento, la estrella de los Dubs se volvió a rendir ante ‘El Niño Maravilla’ de la NBA.

En una conversación con el exNBA Gilbert Arenas, a Curry le preguntaron quién es ese jugador llamado a ser el gran jugador de la NBA luego de la hegemonía de LeBron James como la cara de la liga y la respuesta fue contundente: “Luka (Doncic) es el tipo, obviamente, que está justo al borde de lograr todos esos elogios (…) Cuando juegas contra él, puedes sentirlo”.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en la Finales NBA 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.