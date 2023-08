El mundo de la NBA está a la expectativa del inicio de una temporada 2023-24 que tendrá una de las campañas con mayor nivel de la historia a partir del martes 24 de octubre, y en vísperas de lograr un segundo título, Giannis Antetokoumpo dio unas declaraciones que le abrieron la puerta a firmar con Golden State Warriors y otros equipos. ¿Stephen Curry se ilusiona?

Antetokounmpo se hizo viral con una épica reacción cuando un fan le pidió que firmará con Golden State. “Alguien dijo que por favor fuera a los Warriors. ¡Oye, oye, oye hombre!“, sostuvo Giannis para luego aclarar que “no, no soy ese tipo de persona. Gracias”. Sin embargo, ahora cambió de opinión. ¡Oh, oh!

La máxima estrella de Milwaukee Bucks tiene contrato hasta el final de la temporada NBA 2025-26 y en una entrevista con el portal ‘The New York Times’ puso varias dudas sobre su futuro. “No sería la mejor versión de mí mismo sino supiera que todos están en la misma página, todos van por un campeonato, todos van a sacrificar tiempo lejos de su familia como lo hago yo. Y si no lo siento, no firmo”, empezó diciendo Giannis Antetokounmpo y lo más picante estaba por venir.

¿Curry se ilusiona? Antetokounmpo cambia de opinión y le abre la puerta a jugar con Warriors

Giannis Antetokounmpo dejó en claro sobre Milwaukee Bucks que “este es mi equipo y siempre será mi equipo. No me olvido de las personas que estuvieron ahí para mí y me permitieron ser grandioso y mostrar quién soy al mundo y me brindaron la plataforma. Pero tenemos que ganar otro (título)”. La presión se empezaba a sentir y el portal ‘The New York Times’ estaba por soltar la bomba.

Luego de afirmar que no iría a Golden State Warriors porque no era ese tipo de jugador que cambia de equipo por ganar un título, Antetokoumpo modificó de opinión y sostuvo que “al final del día, ser un ganador significa alcanzar ese objetivo. Lo primero es ganar un campeonato. No quiero estar 20 años en el mismo equipo y no ganar otro campeonato“. ¿Stephen Curry se ilusiona?

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.