Una estrella de la NBA sigue disponible para la temporada 2023-24 y tal es la experiencia que puede brindar que ya lo pusieron a sonar para Los Angeles Lakers e interesa a Golden State Warriors según un reportero de la liga. ¿Se va con Stephen Curry o LeBron James?

Los Lakers estuvieron a cuatro victorias de llegar a las Finales NBA 2023, por lo que decidieron traer de regreso gran parte del roster. Sin embargo, a la hora de buscar hombres grandes que le alivien la carga de minutos a Anthony Davis falta la experiencia que brindaría el protagonista de esta historia.

Un ejecutivo anónimo de la liga le propuso al portal NBA Análisis que el pick número uno del Draft 2009 es el refuerzo que necesitan Los Angeles Lakers para tener “una adición de profundidad perfecta“. Sin embargo, ahora se instaló el interés de Golden State Warriors y tres equipos más por este seis veces All-Star.

¿Se va con Curry o LeBron? La estrella que suena para Lakers interesa a Warriors

Golden State Warriors tiene a los siguientes 13 jugadores con un contrato fijo para la NBA 2023-24: Stephen Curry, Klay Thompson, Chris Paul, Andrew Wiggins, Draymond Green, Gary Payton II, Kevon Looney, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandin Podziemski, Cory Joseph, Dario Saric y Trayce Jackson-Davis. Con dos lugares libres en el roster, la estrella que sonó para Los Angeles Lakers sería una tentación.

Blake Griffin lleva 13 temporadas en la NBA, fue seleccionado seis veces All-Star y con un promedio por juego de por vida de 19 puntos y 8 rebotes, es el agente libre que despierta el interés de los Warriors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics y Philadelphia 76ers, según Sam Amico, del portal Hoops Wire.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.