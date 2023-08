Los Angeles Lakers formó un Big-3 con LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, que tenía argumentos de sobra para hacer temblar a toda la NBA. Sin embargo, Russ no alcanzó a terminar la temporada 2022-23 cuando salió del equipo, y frente a la aprobación que habría dado ‘El Rey’, una leyenda de la liga dijo unas duras palabras sobre el poder que tiene Bron en el equipo californiano.

John Stockton tuvo una carrera tan impresionante en 19 temporadas NBA que sin ganar un título fue merecedor de ingresar en 2009 al Salón de la Fama Naismith Memorial. El exjugador, que supo ser 10 veces All-Star, decidió hablar sobre el poder que tiene LeBron en las decisiones de los Lakers y no se guardó nada.

Russell Westbrook se despidió de Los Angeles Lakers tras 130 partidos en los que promedió por juego 17.4 puntos, 7.2 asistencias y 6.9 rebotes. Según el reportero Kyle Goon, Rob Pelinka, gerente general del equipo californiano, recibió la aprobación de LeBron James y Anthony Davis para la salida de Russ.

Las duras palabras de una leyenda contra LeBron por el poder que tiene en Lakers

John Stockton no tiene la certeza del poder en la toma de decisiones de LeBron James en Los Angeles Lakers, pero tras casos como la salida de Russell Westbrook, esta leyenda de la NBA dijo unas duras palabras contra ‘El Rey’.

“No sé lo que es sentarse en esa oficina principal y que las cosas te dicten como un plan, y parece que LeBron lo es. No estoy seguro de si lo es, pero sería enloquecedor como compañero de equipo saber que puedes ser prescindible para uno de sus muchachos con quien cree que necesita jugar. La duda que causa con el equipo, la duda que causa en el piso de arriba”, sostuvo Stockton en el podcast de DNP-CD Deportes.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).