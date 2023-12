La jornada NBA del 2 de diciembre de 2023 no podía terminar de una forma más picante. Los Angeles Lakers enfrentó a Houston Rockets y lo que parecía ser una victoria tranquila, terminó siendo un triunfo lleno de tensión por el cara a cara que tuvieron LeBron James y el entrenador Ime Udoka. Uno recibió una falta técnica y el otro fue expulsado.

¡Oh, oh! Los juegos entre los Lakers y Rockets en la temporada NBA 2023-24 empezaron a tener mucho ruido antes de jugarse porque Dillon Brooks continuó con la narrativa de provocar a LeBron asegurando que estaba listo para encerrarlo como defensor. Ahora, ‘El Rey’ tuvo un cruce de palabras con el DT de Houston.

Y la conversación no fue nada amigable. Como el mismo LeBron James lo confesó, está temporada en la NBA viene siendo “salvaje” porque le han cobrado dos faltas técnicas: una por quedarse colgado en el aro tras volcar el balón y la otra por simular una falta. En la victoria de Los Angeles Lakers contra Houston Rockets por 107 a 97 puntos, llegaría una sanción más para la estrella del equipo californiano.

Transcurría el último cuarto del juego Lakers vs. Rockets cuando LeBron dio uno, dos y tres pasos para quedar cerca, muy cerca de la banca del equipo de Houston. Ahí empezó lo extraño de la situación, ya que el entrenador Ime Udoka tuvo un cruce de palabras con James en el que le dijo todo menos consejos. Uno de los árbitros del partido escuchó lo que se dijeron y decidió cobrarle una falta técnica a ‘El Rey’ y expulsar al DT de los Rockets.

Según un video que circula en las redes sociales, Ime Udoka le habría dicho a LeBron James que era un “chico de culo suave”. La primera respuesta de la figura de Los Angeles Lakers habría sido decirle al DT de Houston Rockets que “todos somos hombres adultos. Esa maldita palabra no está bien, no la uses tan libremente. No uses esa palabra tan libremente. No, pero no lo uses tan libremente. No la uses tan libremente”. Y lo más picante estaba por venir.

La primera versión del cruce entre LeBron y Udoka en Lakers vs. Rockets

Luego de la victoria de los Lakers contra Rockets, tanto LeBron como Udoka atendieron a los medios de comunicación. Mientras que James sostuvo de manera irónica que el cruce con el entrenador fue sobre el día de “acción de Gracias. Cuánto disfrutamos el Día de Acción de Gracias”; el DT del equipo de Houston dijo que “tuvimos una conversación y a los árbitros no les gustó lo que escucharon”. Después de esta primera versión, llegó la respuesta de ‘El Rey’ de la NBA.

LeBron le responde al DT de Rockets por insultarlo en la victoria de Lakers

Tras haber sido señalado de ser un jugador suave por parte del entrenador de Houston Rockets, LeBron James le respondió a Ime Udoka con una publicación en Instagram que tuvo un mensaje firme y contundente. “El viejo sabio todavía tiene el juego estrangulado. Han pasado más de 2 décadas que he estado en este modo”, publicó en Instagram la estrella de Los Angeles Lakers.