La preparación de Stephen Curry para llegar al más alto nivel a la temporada NBA 2023-24 ya puso primera marcha. La estrella de Golden State Warriors sigue haciéndose más fuerte, y frente a los entrenamientos de LeBron James, ‘El Chef’ decidió responderle con un video que aterra a toda la liga.

Warriors viene de quedar eliminado en semifinales de los NBA Playoffs 2023 tras perder en seis juegos contra Los Angeles Lakers. El equipo liderado por LeBron le apostó a la continuidad del roster que llegó a las Finales de la Conferencia Oeste y ya tienen a 13 jugadores confirmados con un contrato fijo. Golden State hizo todo lo contrario.

Chris Paul es el principal refuerzo de Golden State Warriors para la temporada NBA 2023-24 y Stephen Curry dejó en claro que es ese elemento que brindará el cambio de velocidad que necesitaron para ganarle a Los Angeles Lakers en los Playoffs. Tras este voto de confianza, llegó el momento de responderle a LeBron James y sus entrenamientos.

Stephen Curry le responde a LeBron con un video que aterra a toda la NBA

La alarma del celular de LeBron James empezó a sonar a la madrugada y los famosos entrenamientos de ‘El Rey’ empezaron con un contundente mensaje: “No excusas. Solo trabajo. 5:17 AM. Di menos”. La respuesta de Stephen Curry iba a llegar en 3, 2,1…

De aquel jugador delgado que no paraba de lesionarse los tobillos queda poco, muy poco. La respuesta de Curry a los entrenamientos de LeBron llegó por parte de un video que publicó uno de sus entrenadores personales, Carl Bergstrom, en el que la figura de Golden State Warriors alzaba una buena cantidad de kilos en el famoso ejercicio peso muerto. Steph luce con más masa muscular y cada vez más fuerte para la NBA 2023-24.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en la Finales NBA 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.