Hablar con el diario del lunes siempre te va a dar la razón, así que Earvin Magic Johnson decidió apelar a su experiencia en la NBA y sin ni siquiera haber empezado la temporada 2023-24 dio los equipos que llegarán a las Finales con un mensaje para LeBron James, Stephen Curry y toda la liga.

Magic Johnson es cada vez más activo en las redes sociales a la hora de comentar lo que pasa en el mundo de la NBA. La leyenda de Los Angeles Lakers reaccionó al intercambio bomba de Damian Lillard a Milwaukee Bucks y luego dio su candidato en la Conferencia Oeste para llegar a las Finales 2024.

“¡Qué intercambio tan exitoso en la NBA! Damian Lillard se dirige a los Milwaukee Bucks, lo que los convierte en los favoritos en la Conferencia Este (…) Fanáticos de la NBA, ¿se imaginan el pick and roll de Lilliard y Giannis? ¡Serán imparables!”, publicó Earvin Johnson en X (Twitter) y su candidato en el Oeste estaba por llegar.

Mensaje para LeBron, Curry y la NBA: Magic y el equipo que llegará a las Finales

No por nada ganó cinco títulos con Los Angeles Lakers. Magic Johnson reconoció el gran equipo que formó Phoenix Suns con Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker, para ponerlo en las Finales de la Conferencia Oeste 2024. Sin embargo, este no sería el rival de los Milwaukee Bucks de Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo.

“¡Mi elección audaz para el Oeste son los Lakers y los Phoenix Suns jugarán en las Finales de la Conferencia Oeste y los Lakers ganarán!”, escribió Earvin Johnson en X y el mensaje para Stephen Curry, LeBron James y toda la NBA fue contundente. Las Finales de la temporada 2023-24 sería Bucks vs. Lakers según Magic.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Christian Wood, Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish y Jaxson Hayes, son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, para tener un roster de 14 jugadores confirmados con un contrato fijo.